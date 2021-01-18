Fincanda pişiyor, tatlı krizini dakikalar içinde gideriyor! Vişneli browni tarifii

Fincanda vişneli browni yapmak için dondurulmuş vişne tercih edilebilir. Bu malzemeler un, toz şeker, yumurta, kakao, süt ve sıvı yağdır. Kekin sosu için ayrıca malzemeler kullanılmaktadır. Bunlar kakao, çikolata ve süt sos için gerekli malzemelerdendir. İşte ölçülü malzeme listesi.
Fincanda vişneli browni yapmak için, öncelikle kaseye yumurtalar kırılır. Malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edilmelidir. Yumurtanın üzerine toz şeker ilave edilir. Ardından mikserle 1 dakika kadar karıştırılır.
Karışımın üzerine sıvı yağ ve süt ilave edilir. Ardından kaseye un, kakao ve kabartma tozu eklenir. Bundan sonraki karıştırma işlemleri spatula ile yapılmalıdır.
Bu kekin en büyük özelliği fırın yerine içi sıvı dolu bir tencerede pişecek olmasıdır.
Fincanda vişneli browni sosu, küçük bir tencerede hazırlanabilir. Tencereye süt ve kakao ilave edilir. Çikolata küçük parçalara bölünerek tencereye eklenir.
Tencerenin kapağı kapatılır ve ocağın altı kısılır. 20 dakika sonra fincanda browniler hazır olacaktır.
Hazırlanan fincanda vişneli browniyi, fincanlara bölüştüreceğiz. Bu ölçülerle 6 fincan browni elde edilir. Önemli olan nokta, hamuru fincanların yarı çizgisine kadar doldurmaktır.
Her fincanın üzerine yaklaşık 4-5 vişne gelecek şekilde vişneler fincanlara eklenir. Ardından fincanlar içi su dolu tencereye oturtulur. Burada dikkat edilmesi gereken şey, su seviyesinin fincanların yarı hizasını geçmemesidir. Fincanda vişneli browni, 20 dakika piştikten sonra ocaktan alınır. Çok sıcak oldukları için bir eldiven yardımıyla tencereden çıkarılmalıdır.
Ardından her fincana yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sos ilave edilir. Sos ilave ettikten sonra vişneyle üzeri süslenir. Son olarak isteğe bağlı olarak üzerine hindistan cevizi atılabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum