SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fiorentina maçı hangi kanalda?

Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fiorentina maçı hangi kanalda?

29.07.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı mücadelesi bu hafta futbolseverlere keyifli dakikalar yaşatacak. Süper Lig'de 2022-2023 sezonu öncesinde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İtalya'nın güçlü ekibi Fiorentina karşısında galibiyet arayacak. Kritik maç öncesi mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fiorentina maçı hangi kanalda?

Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fiorentina maçı hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlık maçı mücadelelerine devam ediyor. Oynadığı 6 hazırlık maçından 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Galatasaray, bu hafta Fiorentina karşısında galibiyet alacak. Galatasaraylı futbolseverler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fiorentina maçı hangi kanalda?

FİORENTİNA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fiorentina Galatasaray maçı 31 Temmuz Pazar günü oynanacak. Heyecan dolu karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverler Spor Smart ekranlarından mücadeleyi takip edebilecek.

SÜPER LİG'DE İLK MAÇ ANTALYASPOR'LA!

Sarı-Kırmızılılar bir sonraki hazırlık mücadelesinde 31 Temmuz'da Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Son hazırlık maçında ise İtalyan ekibi Salernitana ile karşılaşan sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Galatasaray ligi 7 Ağustos tarihinde deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşması ile açacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan transfer için resmi açıklama!Galatasaray'dan transfer için resmi açıklama!
Ne yaptın Jesus! F.Bahçe'de Arda Güler çıkmazıNe yaptın Jesus! F.Bahçe'de Arda Güler çıkmazı
''Jorge Jesus, Portekizce bilmeyen oyuncu transfer etmiyor!''''Jorge Jesus, Portekizce bilmeyen oyuncu transfer etmiyor!''
Anahtar Kelimeler:
galatasaray galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Zam geliyor...

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Zam geliyor...

Çöp evde bulunan çocuğun babasından şok sözler!

Çöp evde bulunan çocuğun babasından şok sözler!

Ronaldo'nun hayranları üzüntüden ağlıyor! Kahreden görüntü! ''Yalvardı...''

Ronaldo'nun hayranları üzüntüden ağlıyor! Kahreden görüntü! ''Yalvardı...''

''Ne yaptın Emre hocam!'' Emre Belözoğlu'nun açıklamaları gündem oldu

''Ne yaptın Emre hocam!'' Emre Belözoğlu'nun açıklamaları gündem oldu

Galatasaray para saçtı! Yıldız oyuncu artık Aslan...

Galatasaray para saçtı! Yıldız oyuncu artık Aslan...

Jorge Jesus'un Altay Bayındır için söyledikleri gündem oldu

Jorge Jesus'un Altay Bayındır için söyledikleri gündem oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

“Kocam kız kardeşime aşık olduğunu söyledi”

“Kocam kız kardeşime aşık olduğunu söyledi”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.