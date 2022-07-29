Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlık maçı mücadelelerine devam ediyor. Oynadığı 6 hazırlık maçından 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Galatasaray, bu hafta Fiorentina karşısında galibiyet alacak. Galatasaraylı futbolseverler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fiorentina maçı hangi kanalda?

FİORENTİNA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fiorentina Galatasaray maçı 31 Temmuz Pazar günü oynanacak. Heyecan dolu karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen sporseverler Spor Smart ekranlarından mücadeleyi takip edebilecek.

SÜPER LİG'DE İLK MAÇ ANTALYASPOR'LA!

Sarı-Kırmızılılar bir sonraki hazırlık mücadelesinde 31 Temmuz'da Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Son hazırlık maçında ise İtalyan ekibi Salernitana ile karşılaşan sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Galatasaray ligi 7 Ağustos tarihinde deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşması ile açacak.

