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Firari boğa 'Ferdinand'ın keyfi yerinde!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.08.2019 13:35 | Son Güncelleme

Geçen yıl Rize'de kurban pazarından kaçıp denize atlayan ve Trabzon’un Sürmene ilçesi sahilinde bulunan boğa, Haluk Levent'in desteğiyle barınağa getirilmişti. Bir yıldır burada yaşamını sürdüren ve 'Ferdinand' ismi verilen boğa, 350 kilodan 500 kiloya ulaştı.

Firari boğa 'Ferdinand'ın keyfi yerinde!

Geçen sene Kurban Bayramı öncesinde Rize’nin İyidere ilçesindeki kurban pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü ise yüzerek geldiği Trabzon’un Sürmene ilçesi sahilinde bulunan boğa, sanatçı Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Platformu tarafından satın alınarak, 29 Ağustos tarihinde İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Çiftlik Hayvanları Barınağı’na getirildi.

’Ferdinand’ adı verilen boğa bir yıldır barınakta yaşam sürüyor. Geldiğinde 350 kilo olan Ferdinand, şimdi çiftlik sahibi Sibel Çakır ve ekibi sayesinde 500 kiloya ulaştı.

2 ay önce barınaktaki ’Yıldız’ isimli inekten ’Ferdi’ adında bir buzağısı olan Ferdinand’ın, sağlığının yerinde olduğu belirtildi.

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