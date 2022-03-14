Fırat Aydınus sessizliğini bozdu! Olaylardan sonra ilk kez konuştu...

Türk futbolundaki kaos büyüyor... Geçtiğimiz hafta TFF tarafından yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de bulunan ve aralarında Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır gibi tecrübeli hakemlerin de yer aldığı 13 ismi görevden alarak kızağa çekmişti. Bu gelişmenin ardından hakem camiası iyiden iyiye karışmış, birçok iddia gündeme gelmişti. Fırat Aydınus, çıkan haberlerin ardından ilk kez konuşarak flaş ifadeler kullandı.

MHK BAŞKANI KONUŞTU, ORTALIK KARIŞTI!

13 hakemin görevden alınmasının ardından spor kamuoyu bu olayla çalkalanmıştı. Birçok hakemin maçlara çıkmak istemediği iddiası gündeme atılmasının ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, yayıncı kuruluşa çıkıp canlı yayında bu iddiaları yalanlasa da kimse tatmin olmamıştı.

"KAFAMI ATTIRMASINLAR" DEDİ Mİ?

Alınan karar sonrası görevden alınan hakemlerden biri olan Fırat Aydınus suskunluğunu bozarak, "Beni konuşturmasınlar, benim kafamı attırmasınlar" sözlerini söylediği iddialarını reddetti. Fanatik'teki haberde gazetecilere konuşan Aydınus'un, 13 hakemin görevden alınmasıyla ilgili karara "Türk futbolu için hayırlı olsun" cevabını verdiği aktarıldı.



