SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Fırat Aydınus sessizliğini bozdu! Olaylardan sonra ilk kez konuştu...

Fırat Aydınus sessizliğini bozdu! Olaylardan sonra ilk kez konuştu...

14.03.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHK'nın flaş bir olayla görevden aldığı Fırat Aydınus, ilk kez konuştu. Hakkında çıkan iddialara yanıt veren tecrübeli hakem yaşanan bu olaylarla ilgili, "Türk futbolu için hayırlı olsun" dedi.

Fırat Aydınus sessizliğini bozdu! Olaylardan sonra ilk kez konuştu...

Türk futbolundaki kaos büyüyor... Geçtiğimiz hafta TFF tarafından yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de bulunan ve aralarında Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır gibi tecrübeli hakemlerin de yer aldığı 13 ismi görevden alarak kızağa çekmişti. Bu gelişmenin ardından hakem camiası iyiden iyiye karışmış, birçok iddia gündeme gelmişti. Fırat Aydınus, çıkan haberlerin ardından ilk kez konuşarak flaş ifadeler kullandı.

MHK BAŞKANI KONUŞTU, ORTALIK KARIŞTI!

qqq1

13 hakemin görevden alınmasının ardından spor kamuoyu bu olayla çalkalanmıştı. Birçok hakemin maçlara çıkmak istemediği iddiası gündeme atılmasının ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, yayıncı kuruluşa çıkıp canlı yayında bu iddiaları yalanlasa da kimse tatmin olmamıştı.

Son dakika: Yayıncı kuruluş değişiyor! Maçlar şifresiz mi olacak? İşte açıklama...Son dakika: Yayıncı kuruluş değişiyor! Maçlar şifresiz mi olacak? İşte açıklama...

"KAFAMI ATTIRMASINLAR" DEDİ Mİ?

sst

Alınan karar sonrası görevden alınan hakemlerden biri olan Fırat Aydınus suskunluğunu bozarak, "Beni konuşturmasınlar, benim kafamı attırmasınlar" sözlerini söylediği iddialarını reddetti. Fanatik'teki haberde gazetecilere konuşan Aydınus'un, 13 hakemin görevden alınmasıyla ilgili karara "Türk futbolu için hayırlı olsun" cevabını verdiği aktarıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yayıncı kuruluş değişiyor! Maçlar şifresiz mi olacak?Yayıncı kuruluş değişiyor! Maçlar şifresiz mi olacak?
Türkiye'nin bonservis rekorunu kırıyor!Türkiye'nin bonservis rekorunu kırıyor!
İspanya ona hayran kaldı! "Bu ismi kesinlikle not alın"İspanya ona hayran kaldı! "Bu ismi kesinlikle not alın"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu

Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşıma tepki

Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşıma tepki

Yayın ihalesi açıklaması! TRT ve Saran Group…

Yayın ihalesi açıklaması! TRT ve Saran Group…

Yayıncı kuruluş değişiyor! Maçlar şifresiz mi olacak?

Yayıncı kuruluş değişiyor! Maçlar şifresiz mi olacak?

Dünya bu olaya inanamıyor! Messi ve Neymar...

Dünya bu olaya inanamıyor! Messi ve Neymar...

Erman Toroğlu'ndan Türk futbolunu karıştıracak iddia!

Erman Toroğlu'ndan Türk futbolunu karıştıracak iddia!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Değeri dudak uçuklattı! Hamile kadın öyle bir hediye verdi ki...

Değeri dudak uçuklattı! Hamile kadın öyle bir hediye verdi ki...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tüyler ürperten video! Eğer Putin Fransa’ya saldırırsa...

Tüyler ürperten video! Eğer Putin Fransa’ya saldırırsa...

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.