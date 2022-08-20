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Fırat Kalkanı bölgesinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

20.08.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fırat Kalkanı bölgesinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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