Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Fırat Nehri’nin son görüntüsü korkuttu! ‘Kıyamet alameti’ diyenler bile var

Dünyanın en eski medeniyetlerine hayat veren Fırat Nehri’nde su seviyesinin hızla düşmesi endişe yaratırken, Batı medyasında dikkat çeken yorumlar yapılmaya başlandı. İncil’de geçen bazı ayetleri hatırlatan yorumcular, nehirdeki kurumanın “kıyamet alameti” olabileceğini öne sürerken bilim insanları ise yaşananların temel nedenini açıkladı.

Gökçen Kökden

Yaklaşık 2 bin 800 kilometre boyunca Türkiye, Suriye ve Irak’tan geçerek Basra Körfezi’ne ulaşan Fırat Nehri, tarih boyunca “medeniyetin beşiği” olarak anılan verimli hilal bölgesinin en önemli yaşam kaynaklarından biri oldu. Ancak son yıllarda nehirdeki su miktarının ciddi şekilde azalması, bölgede hem çevresel hem de insani kriz riskini büyütüyor.

"İNCİL’DE YAZIYORDU" YORUMLARI YAPILDI

Fırat Nehri’nin son görüntüsü korkuttu! ‘Kıyamet alameti’ diyenler bile var 1

Özellikle sosyal medyada ve bazı Batılı yayın organlarında, İncil’in Vahiy bölümünde geçen bir ayet yeniden gündeme taşındı.

Vahiy 16:12’de şu ifadeler yer alıyor:

“Altıncı melek tasını büyük Fırat Nehri üzerine döktü ve suları kurudu; böylece doğudan gelen kralların yolu hazırlandı.” Bazı dini yorumcular, bu ayetin Fırat Nehri’nin kurumasına işaret ettiğini ve bunun “Armageddon” olarak bilinen kıyamet savaşının habercisi olabileceğini savunuyor.

İncil’in Eski Ahit bölümünde yer alan Yeremya 50:38 ayetindeki:

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

“Onun suları kuruyacak” ifadesi de yeniden tartışılmaya başlandı.

BİLİM İNSANLARI: NEDENİ İKLİM KRİZİ

Fırat Nehri’nin son görüntüsü korkuttu! ‘Kıyamet alameti’ diyenler bile var 2

Uzmanlar ise yaşanan durumun doğaüstü değil, tamamen çevresel nedenlere dayandığını vurguluyor. 2013 yılında yayımlanan NASA raporuna göre Dicle ve Fırat havzaları, 2003-2009 yılları arasında yaklaşık 144 kilometreküpe yakın tatlı su kaybetti. Bu miktarın, Ölü Deniz’in hacmine yakın olduğu belirtiliyor.

Araştırmacılar, su kaybının temel nedenleri arasında:

  • kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı,
  • uzun süreli kuraklık,
  • artan sıcaklıklar
  • ve iklim değişikliğini gösteriyor.

“2040’A KADAR KURUYABİLİR” UYARISI

Fırat Nehri’nin son görüntüsü korkuttu! ‘Kıyamet alameti’ diyenler bile var 1

Irak Su Kaynakları Bakanlığı yetkilileri ise gerekli önlemler alınmazsa Fırat Nehri’nin 2040 yılına kadar ciddi ölçüde kuruyabileceği uyarısında bulunuyor. Nehirdeki su azalmasının şimdiden bölgede yaşayan milyonlarca insanı etkilediği belirtiliyor. Tarım alanlarında verim kaybı, mahsul kıtlığı, su kirliliği ve içme suyu sorunu giderek büyüyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sistemde görünen raporu hastane reddetti! İnfazı yandıSistemde görünen raporu hastane reddetti! İnfazı yandı
Bu kentte güneş 84 gün boyunca hiç batmayacak! Bu kentte güneş 84 gün boyunca hiç batmayacak!

Anahtar Kelimeler:
kıyamet alametleri Fırat Nehri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı! "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum"

Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı! "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum"

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

1 haftada üç ameliyat geçirdi! Son haliyle üzdü

1 haftada üç ameliyat geçirdi! Son haliyle üzdü

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.