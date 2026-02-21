YEMEK

Fırat Nehri'nden gelen siyah mucize! Ramazanda susuzluğu gideriyor

Fırat Nehri kenarındaki ağaçlardan toplanarak yapılan meyan şerbeti, ramazan ayında büyük ilgi görüyor. Gaziantep kültürü ile özdeşleşen 'meyan şerbeti', ustaların uzun uğraşları sonucunda iftar ve sahur sofralarına ulaşıyor. Birçok hastalığa iyi geldiği söylenen meyan şerbeti, susuzluğu giderici, serinletici ve hazmettirici özelliği ile ramazan ayında sıklıkla tercih ediliyor.

Meyan şerbeti, Fırat Nehri çevresinde yetişen ağaçlardan toplanan köklerin ayıklandıktan sonra kurutulup makineden geçirilmesi ile elde edilirken; yaklaşık 6 saat su içerisinde bekletilerek, rengini ve aromasını alması sağlanıyor. Doğal yollarla elde edilmesi ve koyu rengi nedeniyle halk arasında "doğal kola" olarak da biliniyor.

'ŞU ANDA YOĞUN İLGİ VAR'

Kentin simgesi haline gelen ve 50 yıldır meyan şerbeti yapan Halil Gezer (67), ramazan ayında işlerinin artması ile birlikte eşi, kardeşleri, çocukları ve yeğenleri ile meyan şerbeti üretiyor. Teknede meyana buz ve su verilmesi ile oluşturulan şerbet damıtıldıktan sonra önce kovalarda bekletiliyor ardından poşetlenerek satışa hazır hale getiriliyor. Ramazan ayının meyan şerbeti için özel bir anlam ifade ettiğini söyleyen Gezer, "Ramazanda kar da yağsa meyanın müşterisi gelir. Şu anda yoğun ilgi var meyana. Tüm sofralara yetişmeye çalışıyoruz" dedi.

'6'NCI KUŞAK MEYAN ŞERBETÇİSİYİM'

Halil Gezer, bu meslek ile 4 çocuğuna üniversite okuttuğunu da söyledi. Kendisinin 6'ncı kuşak meyan şerbetçisi olmasına karşın çocuklarına bu işi yaptıramadığını söyleyen Gezer, "4 çocuğum var, evimin geçimini de çocuklarımın üniversite okumalarını da yine bu mesleğimle sağladım. Çocuklarım okudular ve mesleklerinin başına geçtiler. Hiçbiri merak edip, benim bu mesleğime bakmadılar. Ben 6'ncı, son kuşak olarak bu mesleği yapmaya devam ediyorum" diye konuştu.

'ÇOK EZİYETLİ BİR İŞ'

Gezer, meyan şerbetinin mide, böbrek ve idrar yollarına da olumlu etki sunduğunu söyledi. Gezer, "Meyan şerbeti mideye, böbrek ve idrar yollarına sağlık açısından birebir. Mide ilaçlarının yüzde 70'inde bu bitki bulunuyor. Çok eziyetli bir iş; severek yapacaksın bu işi. Severek yaparsan kolay. Sabah 5'te kalkacaksın. Meyanın orijinal hali tarladan geldikten sonra temizleyip, ayıklayıp kısa kısa kırmanız ve sonrasında da patoza vermeniz gerekmektedir. Bir ton meyan alsanız temizlendikten sonra 350-400 kilogram meyan kalır" dedi.

RAMAZAN SONRASI TADIMLIK

Gezer, "Ramazanda kar da yağsa meyanın müşterisi gelir. Ramazan ayı için meyan şerbetinin ayrı bir yeri var. Ramazan sonrasında da yine satıyoruz. Ama o zamanlar bir tekne yapıyoruz, tadımlık satıyoruz. Onu da dükkanımızdan müşterilerimiz gelip alıyor. Ramazanın ilk günü ve büyük yoğunluk yaşarız. Ben meyanı özellikle belediyelerimize ve otellere veriyorum. Gaziantep'in kolası meyandır. En sık içilen içeceklerdin birisidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

