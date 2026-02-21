YEMEK

Kahramanmaraş'ın tescilli lezzeti! Sahurda bir tane yediğinizde saatlerce tok tutuyor

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Kahramanmaraş’ta fırınların mesaisi arttı. Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen Kahramanmaraş çöreği, Maraş sofralarında yerini aldı. Üstelik bu tescilli lezzet sadece lezzetiyle değil tok tutma özelliğiyle de Ramazan'da ön plana çıkıyor.

Gökçen Kökden

Odun ateşinde, taş fırında pişirilen geleneksel çörek; kendine has baharat karışımı ve uzun süre tazeliğini koruyan yapısıyla dikkat çekiyor. Mahlep, tarçın, çörek otu ve susam gibi aromalarla zenginleştirilen Maraş çöreği, çıtır kabuğu ve yumuşak iç dokusuyla Ramazan'ın vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini alıyor.

Tok tutucu özelliği sebebiyle genellikle sahur sofralarında yerini alan Maraş çöreği, fırınlarda adeta 'çörek bayramı' yaşatıyor.

İşletme sahibi Kamil Akçöp, Kahramanmaraş çöreğinin Ramazan Bayramı’yla özdeşleştiğini vurgulayarak, “Maraş çöreği artık Avrupa Birliği tarafından koruma altına alınmış bir değer. Bayram yaklaştıkça gece gündüz çalışıyoruz. Gelen misafirlerimize çörek ve hoşaf ikram etmek gelenek haline gelmiş durumda. En önemli özelliği ise taş fırında, odun ateşinde pişmesi” dedi. Çöreğin klasik tarifinde un, baklavalık yağ, tuz, maya ve çörek otu bulunduğunu da ekledi.

Vatandaşlar ise bu lezzetin geçmişten bugüne uzanan bir kültür olduğunu dile getiriyor. Yüksel Çam, eskiden çöreklerin evlerde zembillerle hazırlanıp fırına götürüldüğünü hatırlatarak, “Şimdi çoğu kişi kilo kilo alıyor ama tadı hâlâ aynı güzellikte” ifadelerini kullandı. Ramazan’ın manevi atmosferiyle birlikte fırınlardan yükselen çörek kokusu, Kahramanmaraş’ta bayram hazırlıklarının da habercisi olmaya devam ediyor.

