Fırat Tanış'tan alkol itirafı! "Tedavi görmeseydim kim bilir nerede olurdum"

Fırat Tanış, NTV’de yayınlanan ‘Empati’ programına konuk oldu. Ünlü Oyuncu, Ahmet Mümtaz Taylan’ın alkol tedavisi gördüğü dönemi hatırlatıp, “Tedavi görmeseydin yine aynı yerde olabilir miydin?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Olamazdım. Ben bu konuda çalışan, kendisiyle ilgili çalışma yapmak isteyen tanımadığım insanlara örnek olmamın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi potansiyelinizin farkına varmanız için bağımlı değil bağımsız olmanız gerek. Kim bilir nerede ne olurdum bilmiyorum ama, bu olmazdı yani. Seninle şu an burada bile duruyor olamazdım belki.”

Tanış “evlat sahibi olabilmek için evlenmek ve biyolojik bağ şart mı” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Şart değil. İnsanlara aile demek için de, kendi bağından olmayan topluluklara insan ailem diyebilir.”Annem ve babam terzi

Fırat Tanış, çocukluk yıllarını anlattı: “Benim annem ve babam terzidir. Babamla İstanbul’daki o eski plajlara gittiğimizi hatırlarım.



Kartal, Küçükyalı, Çamlık, Süreyya Plajı... Demiryolu Kampı’na giderdik. Babam kaval yapardı, söylerdi, bana da kaval yapardı.”

