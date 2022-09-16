MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fırat Tanış'tan alkol itirafı! "Tedavi görmeseydim kim bilir nerede olurdum"

Fırat Tanış'tan alkol itirafı! "Tedavi görmeseydim kim bilir nerede olurdum"

16.09.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geniş Aile, İstanbullu Gelin, Ihlamurlar Altında gibi birçok yapımda rol alan Fırat Tanış, katıldığı bir programda özel itiraflarda bulundu. Yıllar önce alkol tedavisi gördüğünü söyleyen oyuncu Fırat Tanış, “Kim bilir nerede, ne olurdum bilmiyorum ama şu an burada bile duruyor olamazdım” dedi.

Fırat Tanış'tan alkol itirafı! "Tedavi görmeseydim kim bilir nerede olurdum"

Fırat Tanış, NTV’de yayınlanan ‘Empati’ programına konuk oldu. Ünlü Oyuncu, Ahmet Mümtaz Taylan’ın alkol tedavisi gördüğü dönemi hatırlatıp, “Tedavi görmeseydin yine aynı yerde olabilir miydin?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Olamazdım. Ben bu konuda çalışan, kendisiyle ilgili çalışma yapmak isteyen tanımadığım insanlara örnek olmamın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendi potansiyelinizin farkına varmanız için bağımlı değil bağımsız olmanız gerek. Kim bilir nerede ne olurdum bilmiyorum ama, bu olmazdı yani. Seninle şu an burada bile duruyor olamazdım belki.”

632419aee4bfdc2560bed368

Tanış “evlat sahibi olabilmek için evlenmek ve biyolojik bağ şart mı” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Şart değil. İnsanlara aile demek için de, kendi bağından olmayan topluluklara insan ailem diyebilir.”Annem ve babam terzi

Fırat Tanış, çocukluk yıllarını anlattı: “Benim annem ve babam terzidir. Babamla İstanbul’daki o eski plajlara gittiğimizi hatırlarım.
632419aee4bfdc1274940036

Kartal, Küçükyalı, Çamlık, Süreyya Plajı... Demiryolu Kampı’na giderdik. Babam kaval yapardı, söylerdi, bana da kaval yapardı.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehirden kaçtı! "Boğaz manzaralı evden çıkıp..."Şehirden kaçtı! "Boğaz manzaralı evden çıkıp..."
Tarkan İzmir konserinin gelirini bakın ne yaptı! Resmi kanaldan açıklandı Tarkan İzmir konserinin gelirini bakın ne yaptı! Resmi kanaldan açıklandı
İç çamaşırının görünmesini umursamadıİç çamaşırının görünmesini umursamadı
Anahtar Kelimeler:
Fırat Tanış Oyuncu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde!

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde!

Arabadaki halleri olay oldu! "Seninle vakit geçirmek..."

Arabadaki halleri olay oldu! "Seninle vakit geçirmek..."

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Programı erken bitirmek zorunda kaldılar...

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Programı erken bitirmek zorunda kaldılar...

Son dakika: Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı: İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Son dakika: Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı: İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Tapulu arazisine geldiğinde şaşkına döndü: Evime giremiyorum

Tapulu arazisine geldiğinde şaşkına döndü: Evime giremiyorum

Mert Hakan Yandaş'ın tavırlarına tepki yağıyor! Galatasaray'a küfrettikleri sırada gülümsedi...

Mert Hakan Yandaş'ın tavırlarına tepki yağıyor! Galatasaray'a küfrettikleri sırada gülümsedi...

İlginizi Çekebilir

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Cesediyle yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu

Cesediyle yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.