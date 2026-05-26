Sümela Manastırı'nın ikizi: Bakın hangi ilde dağların arasına gizlenmiş

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, dik bir dağ yamacına adeta bir kartal yuvası gibi kondurulmuş olan Alicin Manastırı, az bilinen popülaritesiyle görenleri büyülüyor.

"Ankara'nın Sümelası" olarak adlandırılan bu büyüleyici mekan, tüm arkeolojik araştırmalara rağmen hala büyük bir gizemi barındırıyor. Çünkü devasa kayaların oyulmasıyla yapılan bu yapının tam olarak kimler tarafından inşa edildiği net olarak bilinmiyor.

TARİHİ BÖYLE BİLİNİYOR

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yer alan Alicin Manastırı, Sümela Manastırı’ndan daha eski olabileceği de değerlendiriliyor.

Yapının bulunduğu bölgenin tarihine ilişkin farklı anlatımlar da dikkat çekiyor. Bölge halkı ve araştırmacılara göre, manastır adını “Ali” isimli bir eşkıyadan alıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ankara tarihçisi Araştırmacı Abdülkerim Erdoğan, bölgede Celali isyanları döneminde eşkıya gruplarının barındığını belirterek, “Ali isminde bir eşkıya reisi orada barındığı için Ali Cin Mağarası olarak da anılmıştır” ifadelerini kullandı.

BİZANS DÖNEMİ İZLERİ

Alicin Manastırı’nın Bizans döneminde Hristiyan rahipler tarafından ibadet amacıyla kullanıldığı da ifade ediliyor. Zorlu coğrafi yapısı nedeniyle vadiden ulaşımın oldukça güç olduğu belirtilirken, yapının içinde günümüze sadece bazı sur kalıntılarının ulaştığı aktarılıyor.

Erdoğan, yapının manastır işlevi gördüğünü vurgulayarak, “Papazlar ve rahipler burada ibadet ediyordu” dedi.