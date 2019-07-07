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Firefox reklamsız kullanım imkanı sunacak

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TEKNOLOJİ  | 07.07.2019 11:42 | Son Güncelleme

Ayda 5 dolar karşılığında Firefox’u reklam görmeden kullanma imkanına kavuşacak kullanıcılar ayrıca Mozilla’nın desteklediği bazı Podcast’lere ve ücretli web sitelerine de ücretsiz erişim sahibi olacak.

Firefox reklamsız kullanım imkanı sunacak

Mozilla, bu seçeneği şimdilik bir “ihtimal” olarak düşünüyor ancak hayata geçirip geçirmeyeceği belli değil. Kar amacı gütmeyen bir vakıf olan Mozilla, Firefox üzerinden elde ettiği geliri hayır işlerinde veya bilimsek çalışmalara destek olmak gibi faliyetlerde kullanıyor.

5 dolarlık abonelik ücretinin de bu faliyetlere destek olmak isteyecek hayırseverlerin dikkatini çekeceği düşünülüyor.

Mozilla ayrıca, işbirliği yaptığı web sitelerine de gelirlerinden pay vererek bu yayıncıları desteklemeyi planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
firefox mozilla

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