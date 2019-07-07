Firefox reklamsız kullanım imkanı sunacak

Mozilla, bu seçeneği şimdilik bir “ihtimal” olarak düşünüyor ancak hayata geçirip geçirmeyeceği belli değil. Kar amacı gütmeyen bir vakıf olan Mozilla, Firefox üzerinden elde ettiği geliri hayır işlerinde veya bilimsek çalışmalara destek olmak gibi faliyetlerde kullanıyor.

5 dolarlık abonelik ücretinin de bu faliyetlere destek olmak isteyecek hayırseverlerin dikkatini çekeceği düşünülüyor.

Mozilla ayrıca, işbirliği yaptığı web sitelerine de gelirlerinden pay vererek bu yayıncıları desteklemeyi planlıyor.

Yeni iPhone nasıl olacak?



