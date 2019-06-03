Mynet Trend

Fırın sahibine silahlı saldırı! Kurşun yağdırdı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 03.06.2019 23:08 | Son Güncelleme

Kağıthane'de eski çalışanı olduğu öğrenilen bir kişi fırın sahibine silahlı saldırı düzenledi. Vücuduna 2 kurşunla ağır yaralanan fırın sahibi hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Fırın sahibine silahlı saldırı! Kurşun yağdırdı

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Keskingil Caddesi üzerinde bulunan bir fırında 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddialara göre ismi öğrenilemeyen eski çalışan akşam saatlerinde İlker P'nin sahibi olduğu fırına geldi. Fırının yazıhane bölümüne çıkan eski çalışan İlker P. ile bilinmyene bir nedenle tartışmaya başladı. Eski çalışan yanında getirdiği silahla İlker P.'ye ateş açtı. İlker P.'ye 2 kurşun isabet etti. İlker P. yere yığılırken ateş açan eski çalışan olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine yazıhaneye çıkan fırın çalışanları İlker P.'yi kanlar içinde yerde buldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlker P. çevredekilerin yardımıyla özel bir otomobille hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan İlker P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, bir süre fırında inceleme yaparak delil aradı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Sokak ortasında kan donduran olay! Boğazını kestiSokak ortasında kan donduran olay! Boğazını kesti
Bir anlık dalgınlığı yangın çıkardı!Bir anlık dalgınlığı yangın çıkardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane fırın

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme!

Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme!

10 yıl boyunca kira vermedi! Ödememek için yaptığı pes dedirtti

10 yıl boyunca kira vermedi! Ödememek için yaptığı pes dedirtti

Sokak ortasında kan donduran olay! Boğazını kesti

Sokak ortasında kan donduran olay! Boğazını kesti

Sokakta sigara içen kadına saldırdı, polise bıçak çekti!

Sokakta sigara içen kadına saldırdı, polise bıçak çekti!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

31 yıldır kesintisiz oruç tutuyor!

31 yıldır kesintisiz oruç tutuyor!

Burası Antalya! Mayıs ayında 2 buçuk metre kar: Görenler şoke oldu

Burası Antalya! Mayıs ayında 2 buçuk metre kar: Görenler şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak ortasında kan donduran olay! Boğazını kesti

Sokak ortasında kan donduran olay! Boğazını kesti

Tatlı şerbetini ocakta unuttu, mutfağı yandı

Bir anlık dalgınlığı yangın çıkardı!

10 yıl boyunca kira vermedi! Ödememek için yaptığı pes dedirtti

10 yıl boyunca kira vermedi! Ödememek için yaptığı pes dedirtti

Sahiller doldu taştı! Turistler akın etti

Sahiller doldu taştı! Turistler akın etti

55 bin lirayı yanlışlıkla çöpe attı

55 bin lirayı yanlışlıkla çöpe attı

Yine aynı vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Yine aynı vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.