Fırın temizliğinde bu yöntemleri ilk defa duyacaksınız! Kabartma tozu...

Kirli bir fırın sadece kötü görünmekle kalmaz, aynı zamanda fırının içine yapışan yiyecek artıkları yangın tehlikesi bile oluşturabilir. Bütün bunların yanında özenle hazırladığınız yemekleriniz ve kekleriniz daha uzun sürede pişer ve sonuçtan memnun kalmayabilirsiniz. Temizlik için hepsi bir arada olan fırın temizleyicilerinden faydalanabilirsiniz ama kimyasallara karşı hassasiyetiniz varsa bunun çok daha doğal yolları var.
Sert kimyasallar içeren fırın temizleyicileri cilt ve gözler için son derece zararlı olabilir, onun yerine tamamen doğal malzemelerle harika bir temizlik yapabilirsiniz. İşe doğru ekipman ve malzemeyle başlamayı unutmayın. Sadece bulaşık deterjanı ve süngerle lekesiz ve parlak bir temizlik bekleyemezsiniz. Lastik eldivenlerinizi giymenin tam zamanı!
Fırınınız oldukça kirli ve yağlı ise, nasıl temizleyebileceğinizle ilgili ipuçlarımızı keşfedin. Öncelikle fırınınızın soğuk olduğundan emin olmalısınız. İçindeki tüm tepsi ve metal ızgara raflarını çıkardıktan sonra eski bir diş fırçasıyla fırının içinde biriken yağları alabilirsiniz, bunun için kağıt havlu veya eski bir bez de kullanabilirsiniz.
Şimdi sıra büyülü karışımı yapmaya geldi: karbonatlı macun. Karbonat, yemeklerde kullanılmasının yanı sıra harika bir temizlik malzemesi olma özelliğiyle bilinir. Biz de onun bu muhteşem etkisinden faydalanacağız.
Bir kasede yarım bardak kabartma tozunu su ile karıştırın, oluşan macunu fırınınızın zeminine yayın ama ısıtma tellerine denk gelmemesine dikkat edin.
Gece boyunca bu şekilde bırakın.
Bu arada tepsi ve ızgara raflarını temizlemeye başlayabilirsiniz. Çok kirli değillerse bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.
Fırınınızın camı için de aynı macundan yardım alabilirsiniz. Macunu fırın camına yarım saat uygulayıp ardından ıslak bezle silerseniz tertemiz olacaktır.
Sabah olduğunda fırınınızın içinde kuruyan macunu nemli bir bezle silmenin vakti gelmiş demektir. Sildikten sonra bir sprey şişesine koyduğunuz beyaz sirkeyi fırının içine püskürtün ve tekrar silin.
Temizlediğiniz raflarınızı ve tepsilerinizi yerleştirin. İşte bu kadar!
Karbonat, su ve sirke dışında limon suyu ve tuz karışımı da işinizi görecektir. Yapmanız gereken, bu karışımları inatçı yağ ve kirlerin üzerine dökerek birkaç saat beklemek ve ardından ovma fırçası ve ovma süngerleriyle fırçalayarak temizlemek ve silmek.
Doğal ürünlerle ve çok da yormayan bu temizlik işleminden sonra fırınınız ilk aldığınız günkü verimliliğiyle en güzel yemeklerinizi pişirmenizi sağlayacak. Tabii ki temiz tutmak için çaba harcadığınızda fırın temizliği çok daha kolay olacaktır, bunu unutmayın.
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