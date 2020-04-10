Fırın temizliğinde bu yöntemleri ilk defa duyacaksınız! Kabartma tozu...

Kirli bir fırın sadece kötü görünmekle kalmaz, aynı zamanda fırının içine yapışan yiyecek artıkları yangın tehlikesi bile oluşturabilir. Bütün bunların yanında özenle hazırladığınız yemekleriniz ve kekleriniz daha uzun sürede pişer ve sonuçtan memnun kalmayabilirsiniz. Temizlik için hepsi bir arada olan fırın temizleyicilerinden faydalanabilirsiniz ama kimyasallara karşı hassasiyetiniz varsa bunun çok daha doğal yolları var.

Sert kimyasallar içeren fırın temizleyicileri cilt ve gözler için son derece zararlı olabilir, onun yerine tamamen doğal malzemelerle harika bir temizlik yapabilirsiniz. İşe doğru ekipman ve malzemeyle başlamayı unutmayın. Sadece bulaşık deterjanı ve süngerle lekesiz ve parlak bir temizlik bekleyemezsiniz. Lastik eldivenlerinizi giymenin tam zamanı!

ADIM ADIM FIRIN TEMİZLEMENİN YOLLARI

Fırınınız oldukça kirli ve yağlı ise, nasıl temizleyebileceğinizle ilgili ipuçlarımızı keşfedin. Öncelikle fırınınızın soğuk olduğundan emin olmalısınız. İçindeki tüm tepsi ve metal ızgara raflarını çıkardıktan sonra eski bir diş fırçasıyla fırının içinde biriken yağları alabilirsiniz, bunun için kağıt havlu veya eski bir bez de kullanabilirsiniz.