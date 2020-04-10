YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Fırın temizliğinde bu yöntemleri ilk defa duyacaksınız! Kabartma tozu...

Fırın temizliğinde bu yöntemleri ilk defa duyacaksınız! Kabartma tozu...

Göksi Beköz Göksi Beköz
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

En zor işlerden biridir fırın temizlemek. Pişirme işleminin ardından fırınınızı düzenli temizlemiyorsanız kapağını açtığınızda sizi, görüntüsü pek de hoş olmayan yağ ve kir tabakasının beklediğini görebilirsiniz. Fırın temizliği ev işleri içinde ciddi derecede zaman alanlardan biridir ve sonuç da her zaman beklediğiniz gibi olmaz ama yılmayın. Bununla başa çıkabilirsiniz.

Fırın temizliğinde bu yöntemleri ilk defa duyacaksınız! Kabartma tozu...

Kirli bir fırın sadece kötü görünmekle kalmaz, aynı zamanda fırının içine yapışan yiyecek artıkları yangın tehlikesi bile oluşturabilir. Bütün bunların yanında özenle hazırladığınız yemekleriniz ve kekleriniz daha uzun sürede pişer ve sonuçtan memnun kalmayabilirsiniz. Temizlik için hepsi bir arada olan fırın temizleyicilerinden faydalanabilirsiniz ama kimyasallara karşı hassasiyetiniz varsa bunun çok daha doğal yolları var.

Sert kimyasallar içeren fırın temizleyicileri cilt ve gözler için son derece zararlı olabilir, onun yerine tamamen doğal malzemelerle harika bir temizlik yapabilirsiniz. İşe doğru ekipman ve malzemeyle başlamayı unutmayın. Sadece bulaşık deterjanı ve süngerle lekesiz ve parlak bir temizlik bekleyemezsiniz. Lastik eldivenlerinizi giymenin tam zamanı!

ADIM ADIM FIRIN TEMİZLEMENİN YOLLARI

Fırınınız oldukça kirli ve yağlı ise, nasıl temizleyebileceğinizle ilgili ipuçlarımızı keşfedin. Öncelikle fırınınızın soğuk olduğundan emin olmalısınız. İçindeki tüm tepsi ve metal ızgara raflarını çıkardıktan sonra eski bir diş fırçasıyla fırının içinde biriken yağları alabilirsiniz, bunun için kağıt havlu veya eski bir bez de kullanabilirsiniz.

Şimdi sıra büyülü karışımı yapmaya geldi: karbonatlı macun. Karbonat, yemeklerde kullanılmasının yanı sıra harika bir temizlik malzemesi olma özelliğiyle bilinir. Biz de onun bu muhteşem etkisinden faydalanacağız.

KABARTMA TOZU MUCİZESİ

Bir kasede yarım bardak kabartma tozunu su ile karıştırın, oluşan macunu fırınınızın zeminine yayın ama ısıtma tellerine denk gelmemesine dikkat edin.

Gece boyunca bu şekilde bırakın.

Bu arada tepsi ve ızgara raflarını temizlemeye başlayabilirsiniz. Çok kirli değillerse bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.

Fırınınızın camı için de aynı macundan yardım alabilirsiniz. Macunu fırın camına yarım saat uygulayıp ardından ıslak bezle silerseniz tertemiz olacaktır.

Sabah olduğunda fırınınızın içinde kuruyan macunu nemli bir bezle silmenin vakti gelmiş demektir. Sildikten sonra bir sprey şişesine koyduğunuz beyaz sirkeyi fırının içine püskürtün ve tekrar silin.

Temizlediğiniz raflarınızı ve tepsilerinizi yerleştirin. İşte bu kadar!

Karbonat, su ve sirke dışında limon suyu ve tuz karışımı da işinizi görecektir. Yapmanız gereken, bu karışımları inatçı yağ ve kirlerin üzerine dökerek birkaç saat beklemek ve ardından ovma fırçası ve ovma süngerleriyle fırçalayarak temizlemek ve silmek.

Doğal ürünlerle ve çok da yormayan bu temizlik işleminden sonra fırınınız ilk aldığınız günkü verimliliğiyle en güzel yemeklerinizi pişirmenizi sağlayacak. Tabii ki temiz tutmak için çaba harcadığınızda fırın temizliği çok daha kolay olacaktır, bunu unutmayın.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çay koronavirüsü yenmede etkili mi? Çay koronavirüsü yenmede etkili mi?
Koronavirüs evinize market poşetleri ile gelebilir! Temizlemek için en etkili yöntem...Koronavirüs evinize market poşetleri ile gelebilir! Temizlemek için en etkili yöntem...
Zayıflatıyor, enfeksiyonla savaşıyor, hafızayı koruyor! Zayıflatıyor, enfeksiyonla savaşıyor, hafızayı koruyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fırın temizliği, mutfak ipuçları, fırın temizleme yöntemleri,

En Çok Okunan Haberler

Ev karantinası pozuna beğeni yağdı!

Ev karantinası pozuna beğeni yağdı!

Koronavirüsü yenen Burak Akkul neler yaşadığını anlattı

Koronavirüsü yenen Burak Akkul neler yaşadığını anlattı

'Geberin' demişti! Harekete geçtiler

'Geberin' demişti! Harekete geçtiler

Salgına karşı koruyor dendi, satışları arttı

Salgına karşı koruyor dendi, satışları arttı

Kızartmadan lezzetli karnıyarık nasıl yapılır?

Kızartmadan lezzetli karnıyarık nasıl yapılır?

Çocuğunuzun daha zeki olmasını istiyorsanız...

Çocuğunuzun daha zeki olmasını istiyorsanız...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüsten korunmak için bu sebze ve meyveleri sofranızdan eksik etmemelisiniz!

Koronavirüsten korunmak için bu sebze ve meyveleri sofranızdan eksik etmemelisiniz!

Koronavirüs evinize market poşetleri ile gelebilir! Temizlemek için en etkili yöntem...

Koronavirüs evinize market poşetleri ile gelebilir! Temizlemek için en etkili yöntem...

Mutfaktaki tahta kaşıklar bakteri yuvası olabilir! Temizlemek için...

Mutfaktaki tahta kaşıklar bakteri yuvası olabilir! Temizlemek için...

Evde kalanlara online diyet çözümü

Evde yiyerek kilo verdiler! İşte detaylar...

Diyabet hastaları için diyet rehberi

Diyabet hastaları için diyet rehberi

Çörek otu yağının faydaları nelerdir?

Bir tek ölüme çare değil! Yoğurda karıştırıp her gün...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.