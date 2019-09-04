Fırıncının Karısı filminden kahkaha dolu fragman

Kadrosuyla yılın iddialı yerli yapımları arasında yer alan Fırıncının Karısı filminden kahkaha dolu bir fragman yayınlandı. Fragmanda açılışında Aleyna Tilki'nin sevilen şarkısı "Sen Olsan Bari"yi Büşra Pekin'den dinliyoruz. Eğlenceli fragmanda, bir karı kocanın evine konuk oluyoruz.

4N1K İlk Aşk, Leyla İle Mecnun, Ulan İstanbul, İlk Öpücük gibi yapımlarda imzası bulunan Murat Onbul'un yönetmenliğini üstlendiği Fırıncının Karısı filminin başrollerini Büşra Pekin ile Alper Kul paylaşırken, onlara Korhan Herduran, Ferdi Sancar, Seda Türkmen, Beyti Engin, Ayça Koptur gibi isimler eşlik ediyor.

Filmin Konusu: Fırıncının Karısı, hareketlerinden şüphelendiği kocasını takip etmeye karar veren genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Naif bir kadın olan Ferdane’nin, kocası fırıncı Mustafa ile sıradan bir yaşamı vardır. Maskülen ve kıskanç bir adam olan Mustafa’nın davranışlarına alışan Ferdane, bir süre sonra beklemediği durumlarla karşı karşıya kalır. Kocasında büyük değişiklikler fark eden Ferdane, bunun geçici bir şey olduğunu düşünse de işler pek de onun düşlediği gibi değildir. Olduğunun tam aksi davranışlar sergileyen Mustafa’nın bu hali Ferdane’yi büyük bir meraka sürükler. Kocasındaki değişimin nedenini öğrenmek isteyen Ferdane, Mustafa’yı takip etmeye karar verir. Kendisine yardım etmesi için kardeşi Ramazan’ı da yanına alan Ferdana, kocasını peşine düşer. Bu sırada, İsmail’in kötürüm ablası, kızı Hacer ve büyücü “Vahdi Dede”nin de olaya karışması işlerin daha da karışık bir hal almasına neden olur. Tüm bu kargaşaya neden olan olayın açığa çıkmasıyla Mustafa, Ferdane ve Ramazan, kendilerini büyük bir maceranın içinde bulur.

Fırıncının Karısı, 27 Eylül tarihinde vizyondaki yerini alacak.



