'Fırıncının Karısı' geliyor

Filmin yönetmeni Murat Onbul, oyuncular Alper Kul, Büşra Pekin, Korhan Herduran, Ferdi Sancar, Seda Türkmen ve Ayça Koptur çekimler sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oyuncu Alper Kul, filmde bir fırıncıyı canlandırdığını ifade ederek, "İç Anadolu’nun yağız delikanlısı bir adamım, bir fırınım var. Çok kıskanç bir adamı oynuyorum, günün birinde bu adamın huyu değişmeye başlıyor ve aksi bir adam oluyor. Karısı da doğal olarak 'ne oldu benim kocama?' diyor ve hikaye başlıyor." dedi. Alper Kul, fırıncı karakterinin çok paragöz ve hırslı olduğuna dikkati çekerek, filmin temel konusunun karısı rolünde oynayan Büşra Pekin ve kayınbiraderi rolündeki Korhan Herduran'ın fırıncı karakterinin tuhaflıklarını takip ederek ulaştıkları sonucu ele aldığını söyledi. "ÇOK GÜZEL BİR İŞ ÇIKACAK İNŞALLAH" Film oyuncularından Büşra Pekin, çekimler sırasında çok eğlendiklerini belirterek, "Keyifli ve güzel bir ekibiz, çok iyi anlaşıyoruz. Çok güzel bir iş çıkacak inşallah, seyircinin de gerçekten güleceği ve kendisinden bir şeyler bulabileceği bir film olacak." ifadelerini kullandı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Çocukla yolculuk yapmayı kolaylaştıracak 5 öneri Ünlü yönetmenden Erdoğan'a teşekkür Chicago Türk Film Günleri başladı

Pekin, filmde 'Ferdane' karakterini canlandırdığını belirterek, "Tipik Türk kadınına çok benzeyen karakter özellikleri var ama komedi filmi olduğu için biz üzerine bazı şeyler ekledik. Meraklı bir kadın, kocasının başına gelen değişimden sonra kardeşini de yanına alıp kocasını takip etmeye başlıyor. Biz de Korhan'la abla-kardeş gibi olduk ve beraber çok eğlenceli güzel sahneler çektik." şeklinde konuştu. "Ferdane" karakterinin kocasından çekenin ama kardeşine de hayatı dar eden birisi olduğunu kaydeden Pekin, sinemaseverleri güzel bir komedi filminin beklediğini dile getirdi. "BUNU YAPMAMIZ LAZIM DEDİM" Filmde "Hacer" rolünde olan oyuncu Seda Türkmen, karakterinin anlatılmayacağına işaret ederek, "'Ferdane'nin kardeşi 'Kahraman'ın lise arkadaşı rolündeyim. Filmin iki tarafı var gerçekten bir tarafta kaçanlar diğer tarafta da kovalayanlar. Biz kaçanlar tarafındayız, 'Hacer' kovalanan kız modunda diyebiliriz." diye konuştu. Senarist Murat Taşkent, hikayeyi kaleme alırken herkesin eğlenerek çalışabileceği bir metin ortaya çıkmasını istediğini aktararak, "Çok güzel bir ekiple çalışıyoruz. Hepsine ayrı ayrı olmasa bile üçer dörder kez teşekkür ettim. O yüzden çok mutluyum." dedi.