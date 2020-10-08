Fırında enfes bir lezzet: Rosto tarifi

Rosto doyurucu ve bir o kadar da lezzetli bir akşam yemektir. Genel olarak dana etinden yapılmakla beraber, çoğunlukla fırında pişirilir. Güzel bir dana rosto tarifi için aşağıdaki yazıyı takip edebilirsiniz.
Rosto, aslen İngiliz kültürüne ait bir yemektir. Adını pişirilme şeklinden ötürü almıştır. Yaklaşık bir buçuk saat içerisinde hazır olur. Rosto büyük bir protein kaynağıdır; yanına ekleyeceğiniz haşlanmış sebzeler ya da patates püresi ile daha da sağlıklı bir öğün haline getirmeniz mümkün. Yazının aşağısında rosto tarifi ve malzemeleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Rostoda daha yumuşak bir doku elde etmek istiyorsanız eti buzdolabından çıkardıktan sonra yarım saat boyunca oda sıcaklığında bekletebilirsiniz.
Tarifte yazan karabiber ve kekik gibi baharatlara ek olarak biberiye ve defne yaprağı da rosto ile güzel giden baharatlar arasındadır.
Yukarıda verilen tarif fırında rosto için uygundur. Ancak dilediğiniz gibi rostonuzu düdüklü bir tencerede de yapabilirsiniz.
Etin üzerine yanmaması ve daha lezzetli olması için dökeceğiniz yemek suyunun içerisine kırmızı şarap ekleyerek farklı bir tat yakalayabilirsiniz.
Daha hafif bir dana rosto için ayçiçeği yerine zeytinyağı kullanabilirsiniz.
Tavuk rosto pişirmeyi tercih ettiyseniz köri ve ince kıyılmış maydanoz ekleyerek farklı bir kıvam tutturabilirsiniz.
Yanına haşlanmış sebze ya da püre haline getirilmiş patates koyarak rostonuzun besin değerlerini artırabilirsiniz.
Son aşamada eti kesmek için doğru bıçağı seçmeniz önemlidir. Etin düzgün dilimlere ayrılması ve o sırada büzülmemesi için yeterince büyük ve keskin bir bıçak kullanmanız gerekir.
Dana rostonuzu tam bir İngiliz usulü ile yapmak için yaban turbu sosu ilave ederek servis edebilirsiniz.
Alışılanın dışına çıkmak için genellikle yanında sunulan patates püresi yerine, elma dilim patates kullanabilirsiniz.
Bir porsiyonluk bir (yani 232 gramlık) dana rostoda yaklaşık 339 kalori bulunur. Dana rostonun 100 gramı 146 kalori barındırır. İçinde A ve C vitaminleri bulunmak ile beraber potasyum, kalsiyum ve demir yönlerinden de zengin bir yiyecektir. Tavuklu rosto tarifi de farklı bir lezzet arayanların ilgisini çeker. Bu durumunda ise 100 gramı yaklaşık 173 kalori olur. Dana rostonun %50’si yağdan, %40’ı proteinden oluşmak ile birlikte geriye kalan %10’u da karbonhidrattır. Rosto görüleceği üzere müthiş bir protein kaynağıdır.
Bu yazıdan aldığınız evde rosto tarifi için gereken malzemeleri ve yönergeleri takip etmeniz sonucunda nefis bir akşam yemeği elde edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!
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