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Fırında enfes bir lezzet: Rosto tarifi

Perihan Gövel Perihan Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dana etinin en leziz parçalarından olan nuarın fırında uzunca pişirilmesiyle sofraları süsleyen rostoyu nasıl pişireceğinizi bilmiyorsanız evde rosto tarifini deneyebilirsiniz.

Fırında enfes bir lezzet: Rosto tarifi

Rosto doyurucu ve bir o kadar da lezzetli bir akşam yemektir. Genel olarak dana etinden yapılmakla beraber, çoğunlukla fırında pişirilir. Güzel bir dana rosto tarifi için aşağıdaki yazıyı takip edebilirsiniz.
Rosto, aslen İngiliz kültürüne ait bir yemektir. Adını pişirilme şeklinden ötürü almıştır. Yaklaşık bir buçuk saat içerisinde hazır olur. Rosto büyük bir protein kaynağıdır; yanına ekleyeceğiniz haşlanmış sebzeler ya da patates püresi ile daha da sağlıklı bir öğün haline getirmeniz mümkün. Yazının aşağısında rosto tarifi ve malzemeleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Leziz Bir Dana Rosto için Gereken Malzemeler

  • 800 gram yağsız ve sinirsiz dana but eti (bir başka adıyla, dana nuar)
  • 1 çay kaşığı kadar deniz tuzu
  • 1 baş sarımsak (isteğe göre artırılabilir)
  • Yarım tatlı kaşığı kadar kekik
  • 1 yemek kaşığı kadar elma sirkesi
  • 4 adet kuru soğan
  • 2 adet havuç
  • 1 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı
  • 1 yemek kaşığı kadar un
  • 2 yemek kaşığı kadar tereyağı
  • 2 su bardağı sıcak su

Rosto Nasıl Yapılır?

  1. Öncelikle bir bıçak ucu ile etin üzerine küçük küçük delikler açın.
  2. Kabuklarını teker teker ayıkladığınız sarımsakları, etin üzerinde açmış olduğunuz deliklere yerleştirin.
  3. Deniz tuzunu ve karabiberi etin üzerine serpiştirin.
  4. Bir tavada ayçiçek yağını kızdırmaya başlayın.
  5. Eti bu tavaya alarak yüksek ateşte mühürleyin. Tarifin bu noktasında eti kızartma çatalı yardımı ile çevirin.
  6. Bu sırada kekiği etin üzerine serpiştirdikten sonra, son bir adım olarak elma sirkesini ekleyin.
  7. Kuru soğanların ve havuçların kabuğunu soyun.
  8. Kuru soğanları ince ince doğrayın.
  9. Ayrı bir tavada erittiğiniz tereyağının üzerine, doğradığınız kuru soğanları ekleyerek soteleyin.
  10. Soğanlar renk almaya başladığında tavaya unu ekleyerek kavurmaya başlayın.
  11. Diğer tavadaki eti, yağı ile birlikte olacak şekilde bu soğan karışımına ekleyin.
  12. Havuçları ve sıcak suyu da ekleyerek bir saat boyunca pişirmeye devam edin.
  13. Suyunu çekmeye yakın olan ve artık yumuşak olan eti bir fırın kabına koyun. Fırın kabının ısıya dayanıklı olmasına mutlaka dikkat edin.Daha yoğun bir lezzet elde etmek için artık püre halini almış soğanları etin her tarafına eşit bir biçimde dağıtın. Sonrasında ise kalan suyu ekleyin. Suyu eklediğinizde etin dış tarafınının çok kuru olmamasını sağlarsınız.
  14. Fırını önceden ısıtın ve 200 dereceye getirdikten sonra yaklaşık yarım saat boyunca eti fırında bırakın. Bu süre rostonun büyüklüğüne göre de değişiklik gösterebilir.
  15. Fırından çıkardığınız rostoyu dilimleyerek servis edin.

İyi Rosto Nasıl Pişirilir?

Rostoda daha yumuşak bir doku elde etmek istiyorsanız eti buzdolabından çıkardıktan sonra yarım saat boyunca oda sıcaklığında bekletebilirsiniz.
Tarifte yazan karabiber ve kekik gibi baharatlara ek olarak biberiye ve defne yaprağı da rosto ile güzel giden baharatlar arasındadır.
Yukarıda verilen tarif fırında rosto için uygundur. Ancak dilediğiniz gibi rostonuzu düdüklü bir tencerede de yapabilirsiniz.
Etin üzerine yanmaması ve daha lezzetli olması için dökeceğiniz yemek suyunun içerisine kırmızı şarap ekleyerek farklı bir tat yakalayabilirsiniz.
Daha hafif bir dana rosto için ayçiçeği yerine zeytinyağı kullanabilirsiniz.
Tavuk rosto pişirmeyi tercih ettiyseniz köri ve ince kıyılmış maydanoz ekleyerek farklı bir kıvam tutturabilirsiniz.

Dana Rostonun Servisi için Püf Noktaları

Yanına haşlanmış sebze ya da püre haline getirilmiş patates koyarak rostonuzun besin değerlerini artırabilirsiniz.
Son aşamada eti kesmek için doğru bıçağı seçmeniz önemlidir. Etin düzgün dilimlere ayrılması ve o sırada büzülmemesi için yeterince büyük ve keskin bir bıçak kullanmanız gerekir.
Dana rostonuzu tam bir İngiliz usulü ile yapmak için yaban turbu sosu ilave ederek servis edebilirsiniz.
Alışılanın dışına çıkmak için genellikle yanında sunulan patates püresi yerine, elma dilim patates kullanabilirsiniz.

Rostonun Besin Değeri ve Kalorisi

Bir porsiyonluk bir (yani 232 gramlık) dana rostoda yaklaşık 339 kalori bulunur. Dana rostonun 100 gramı 146 kalori barındırır. İçinde A ve C vitaminleri bulunmak ile beraber potasyum, kalsiyum ve demir yönlerinden de zengin bir yiyecektir. Tavuklu rosto tarifi de farklı bir lezzet arayanların ilgisini çeker. Bu durumunda ise 100 gramı yaklaşık 173 kalori olur. Dana rostonun %50’si yağdan, %40’ı proteinden oluşmak ile birlikte geriye kalan %10’u da karbonhidrattır. Rosto görüleceği üzere müthiş bir protein kaynağıdır.

Bu yazıdan aldığınız evde rosto tarifi için gereken malzemeleri ve yönergeleri takip etmeniz sonucunda nefis bir akşam yemeği elde edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!

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