Fırında kaşarlı mantar tarifi ile şölene hazır olun! Hem pratik hem lezzetli

Sulu yemeklerden sıkıldınız ancak lezzet arayışından da vazgeçemiyorsunuz ancak uzun zahmetlerle hazırlanan yemeklerin de size göre olmadığını düşünüyorsunuz... Ya da yemek hazırlamaya vakit bulamıyorsunuz... Tüm bu düşüncelerle ne yapsam diye kara kara düşünüyorsanız size parmaklarınızı yedirtecek bir önerimiz var! Az zahmetle lezzeti şahane bir sonuç almanızı sağlayacak bir tarife ne dersiniz? Üstelik malzeme listesi de oldukça makul...

Fırında kaşarlı mantar, hem besleyici hem lezzetli tarifi ile gününüzü kurtaracak bir lezzet olacak. Hiçbir yan lezzete gerek duymadan doymanızı sağlayacak fırında kaşarlı mantar tarifi pratik yapılışı ile de dikkat çekiyor. Düşünün bir tarifte sizi en çok yoran nokta sebzeleri doğramanız oluyor. Gerisi fırınınızın marifetine kalmış... İşte yedikçe yemek isteyeceğiniz fırında mantar tarifi...

FIRINDA MANTAR NASIL YAPILIR?

İçinde C, D, B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri ve folat, demir, fosfor, selenyum, çinko, bakır, magnezyum ve potasyum mineralleri bulunan mantar, lif ve protein kaynağı olarak görülür. Spor ve diyet yapanların vazgeçilmez besinleri arasında bulunan mantar, vücuda faydalı etkileri kadar lezzeti için de tercih edilir. Az malzeme ile damakta nefis bir tat bırakan mantarın, fırında kaşar ile uyum içinde buluşması için bakın nasıl bir yol izlenmesi gerekir: