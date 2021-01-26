Fırında kaşarlı mantar tarifi ile şölene hazır olun! Hem pratik hem lezzetli

Sulu yemeklerden sıkıldınız ancak lezzet arayışından da vazgeçemiyorsunuz ancak uzun zahmetlerle hazırlanan yemeklerin de size göre olmadığını düşünüyorsunuz... Ya da yemek hazırlamaya vakit bulamıyorsunuz... Tüm bu düşüncelerle ne yapsam diye kara kara düşünüyorsanız size parmaklarınızı yedirtecek bir önerimiz var! Az zahmetle lezzeti şahane bir sonuç almanızı sağlayacak bir tarife ne dersiniz? Üstelik malzeme listesi de oldukça makul...
Fırında kaşarlı mantar, hem besleyici hem lezzetli tarifi ile gününüzü kurtaracak bir lezzet olacak. Hiçbir yan lezzete gerek duymadan doymanızı sağlayacak fırında kaşarlı mantar tarifi pratik yapılışı ile de dikkat çekiyor. Düşünün bir tarifte sizi en çok yoran nokta sebzeleri doğramanız oluyor. Gerisi fırınınızın marifetine kalmış... İşte yedikçe yemek isteyeceğiniz fırında mantar tarifi...
FIRINDA MANTAR NASIL YAPILIR?
İçinde C, D, B1, B2, B3, B5, B6 vitaminleri ve folat, demir, fosfor, selenyum, çinko, bakır, magnezyum ve potasyum mineralleri bulunan mantar, lif ve protein kaynağı olarak görülür. Spor ve diyet yapanların vazgeçilmez besinleri arasında bulunan mantar, vücuda faydalı etkileri kadar lezzeti için de tercih edilir. Az malzeme ile damakta nefis bir tat bırakan mantarın, fırında kaşar ile uyum içinde buluşması için bakın nasıl bir yol izlenmesi gerekir:
Malzemeler:
- Kültür mantarı ya da kestane mantarı,
- Rendelenmiş kaşar,
- Çili biberi,
- Biberiye,
- Sarımsak,
- Karabiber,
- Tuz,
- Taze kekik,
- Zeytinyağı,
- Maydonoz
Yapılışı:
- Önce fırına girebilecek bir tava, kase seçiyoruz.
- Önce tabanı zeytinyağı ile sıvıyoruz.
- Mantarların saplarını koparıyoruz.
- Mantarları tabağımıza diziyoruz.
- Şapkalarını ters bir şekilde koyuyoruz.
- Mantarı yıkamıyoruz fırça yardımıyla temizliyoruz.
- Mantarların üzerine birazcık maydanoz, acı severler için çili biberi ekliyoruz.
- Aralara kabukları ile beraber sarımsakları koyuyoruz.
- Siz de fırında mantar kaşarlı olmazsa olmaz diyenlerdenseniz son olarak peynir ekleyerek üzerlerini kapatıyoruz.
- Biberiye ve kekik koyduktan sonra zeytinyağı, tuz, karabiber ilave ederek 180 derece fırında 12 dakika pişiriyoruz.
Nasıl servis edilir?
- Fırında 12 dakika pişen mantarları çıkarıyoruz.
- Üzerine biraz zeytinyağı gezdirdikten sonra aynı tabağın içerisinde servis ediyoruz.
Şimdiden afiyet olsun...
FIRINDA MANTAR KAÇ KALORİ?
1 porsiyon fırında kaşarlı mantar 187 kaloridir. Doyurucu bir öğün yerine geçecek fırında kaşarlı mantarın kalori açısından olumsuz etkisi bulunmayacağından günde 1 porsiyon tüketilmesi durumunda sorun yaratmayacaktır.
MANTARIN FAYDALARI
- Mantarın faydaları söz konusu olduğunda akla ilk gelenler D vitamininin vücutta yarattığı etkiler oluyor. Mantar, içindeki D vitamini sayesinde kalp ve damar hastalığı, kanser, hipertansiyon, diyabet ve depresyonu önlüyor.
- İçindeki lovastatin sayesinde kötü kolesterolün düşürülmesine, iyi kolesterolün yükselmesine yardımcı oluyor.
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Mantarın faydaları arasında bir de enfeksiyon riskini azaltması yer alıyor. Mantar, düzenli tüketildiğinde polisakkaritler ve D vitamini ile bağışıklık güçlenmesine yardımcı oluyor.
- Mantar çeşitlerinden reishi mantarı, maitake mantarı ve shiitake mantarı tüketildiği takdirde içindeki polisakkaritler sayesinde prostat ve meme kanserini önlüyor.
- Beyaz mantar içindeki antioksidan sayesinde oksidatif stresi dengeleyerek gelişebilecek hastalıkların önüne geçiyor.
- Vücuttaki iltihabı düşürerek damarların rahatlamasını sağlayan mantar, içindeki bakır minerali sayesinde bakır eksikliği, anemi, halsizlik ve kemik rahatsızlıklarının önüne geçilmesini sağlıyor.
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