Fırında kestane tarifi: Fırında kestane nasıl yapılır?

Bursa şehri ile özdeşleşmiş olan en lezzetli ağaçları Bursa’da yer alan kestane her hali ile ayrı lezzetli. Kış aylarının gözde atıştırmalıklarından olan, bazen çorbalarda bazen yemeklerde kullanılan kestane bu tarifte fırında pişiyor.
Fırında kestane tarifi için bir miktar kestane ve biraz su yeterli. Kaç kişilik yapacaksanız ona göre kestane ve üzerini geçecek kadar su ile enfes kestaneler hazırlayabilirsiniz. Hem vitamin deposu hem de lezzetli. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
1 litre su
Yarım kilo kestane
TARİF
Kestaneleri bıçakla çizin.
1 litre su içinde tencereye koyarak haşlayın.
Soğutup kurulayın.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Sıcak fırında 190 derece yarım saat kadar pişirin.
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