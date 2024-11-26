YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Atıştırmalık Tarifler
  4. Fırında kestane tarifi: Fırında kestane nasıl yapılır?

Fırında kestane tarifi: Fırında kestane nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
26.11.2024 20:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa şehri ile özdeşleşmiş olan en lezzetli ağaçları Bursa’da yer alan kestane her hali ile ayrı lezzetli. Kış aylarının gözde atıştırmalıklarından olan, bazen çorbalarda bazen yemeklerde kullanılan kestane bu tarifte fırında pişiyor.

Fırında kestane tarifi: Fırında kestane nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Adet 245kal

Fırında kestane tarifi için bir miktar kestane ve biraz su yeterli. Kaç kişilik yapacaksanız ona göre kestane ve üzerini geçecek kadar su ile enfes kestaneler hazırlayabilirsiniz. Hem vitamin deposu hem de lezzetli. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 1 litre su
  • Yarım kilo kestane

TARİF

  • Kestaneleri bıçakla çizin.
  • 1 litre su içinde tencereye koyarak haşlayın.
  • Soğutup kurulayın.
  • Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
  • Sıcak fırında 190 derece yarım saat kadar pişirin.
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
kestane tarif
En Çok Okunan Haberler
RTÜK'ten 4 diziye program durdurma cezası

RTÜK'ten 4 diziye program durdurma cezası

En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba yanıt!

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba yanıt!

En düşük 499 TL, en yüksek 230 bin 699 TL! MTV zammı kesinleşti

En düşük 499 TL, en yüksek 230 bin 699 TL! MTV zammı kesinleşti

Aİlesi o gerçeği öğrendi! Müge Anlı şaşırdı!

Aİlesi o gerçeği öğrendi! Müge Anlı şaşırdı!

Engelli birini eşcinsel olduğu için dövüp görüntülerini yayınlamıştı! Cezaevinden firar etti, akla gelecek ilk yerde yakalandı

Engelli birini eşcinsel olduğu için dövüp görüntülerini yayınlamıştı! Cezaevinden firar etti, akla gelecek ilk yerde yakalandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.