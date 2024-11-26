Fırında kestane tarifi: Fırında kestane nasıl yapılır?

Fırında kestane tarifi için bir miktar kestane ve biraz su yeterli. Kaç kişilik yapacaksanız ona göre kestane ve üzerini geçecek kadar su ile enfes kestaneler hazırlayabilirsiniz. Hem vitamin deposu hem de lezzetli. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 1 litre su

Yarım kilo kestane