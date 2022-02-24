Fırında pilav-tavuk başka güzel: Arnavut yemeği mişoriz tarifi

Tavuk ve pilavın fırında pişmesiyle aldığı dayanılmaz tat, Balkan mutfağının en meşhur ve en sevilen yemeklerinin başında yer alıyor. Bu yemeğin isminin ne anlama geldiğini merak ediyorsanız hemen cevaplayalım! Arnavutça'da ''mish'': et ve ''oriz'': pirinç anlamına gelen kelimelerin birleşmesiyle ortaya çıkmış bir isim. Mişörizi tavuk etiyle yapabileceğiniz gibi isterseniz kırmızı etle de yapabilirsiniz. Bu yemeğin, sofralarınızın gözde ana yemeği olacağından hiç şüphemiz yok. Haydi, mutlaka denemeniz gereken bereketli Mişöriz tarifine birlikte göz atalım!

MİŞÖRİZ TARİFİ

MALZEMELER

Bütün tavuk (700 gram)

6 su bardağı tavuk suyu

3 su bardağı pirinç

100 gram tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

1,5 tatlı kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI