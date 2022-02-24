Fırında pilav-tavuk başka güzel: Arnavut yemeği mişoriz tarifi

Tavuk ve pilavın fırında pişmesiyle aldığı dayanılmaz tat, Balkan mutfağının en meşhur ve en sevilen yemeklerinin başında yer alıyor. Bu yemeğin isminin ne anlama geldiğini merak ediyorsanız hemen cevaplayalım! Arnavutça'da ''mish'': et ve ''oriz'': pirinç anlamına gelen kelimelerin birleşmesiyle ortaya çıkmış bir isim. Mişörizi tavuk etiyle yapabileceğiniz gibi isterseniz kırmızı etle de yapabilirsiniz. Bu yemeğin, sofralarınızın gözde ana yemeği olacağından hiç şüphemiz yok. Haydi, mutlaka denemeniz gereken bereketli Mişöriz tarifine birlikte göz atalım!
MALZEMELER
Bütün tavuk (700 gram)
6 su bardağı tavuk suyu
3 su bardağı pirinç
100 gram tereyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 adet kuru soğan
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı karabiber
HAZIRLANIŞI
Tavuğu bol su ile yıkayın ve düdüklü tencerenin içine koyun.
Üzerine tavuğu geçene kadar su ekleyin ve kapağını kapatıp yaklaşık 30 dakika kadar pişirin.
Soğanı küp küp doğrayın.
Bir tavanın içinde tereyağını eritin. Üzerine soğanları ekleyip, soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun.
İçine salçayı, kırmızı toz biberi, karabiberi ve tuzu ekleyip salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavurun.
Pirinçleri iyice yıkayıp suyunu süzün.
Tavanın içine pirinçleri de ekleyip yaklaşık 5 dakika daha kavurun.
Geniş ve yuvarlak bir fırın tepsisinin içine pirinç pilavı harcını döküp tepsinin tabanına yayın.
Tavuğun suyundan 6 su bardağı alıp tepsinin içine ekleyin ve karıştırın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pilavı pişirin.
Pilav suyunu çektikten sonra tepsiyi fırından çıkarın.
Tavukları büyük parçalara ayırıp pilavın üzerine yerleştirin.
200 derece sıcaklıkta yaklaşık 20 dakika kadar daha pişirin.
Tavuklu pilav piştikten sonra fırından çıkarıp üzerine bir tane daha tepsi kapatıp 10 dakika boyunca demlenmeye bırakın.
İsterseniz üzerini kuş üzümü veya kaju ile süsleyebilirsiniz.
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