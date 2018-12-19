YEMEK

Fırında tavuktan sıkılanlar için birbirinden efsane tavuk yemekleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.12.2018 16:59 | Son Güncelleme

Evlere sıklıkla giren tavuk ile farklı lezzetlere imza atmanın vakti geldi sevgili okur. Tavuğu sür fırına devrini kapatıyoruz. En güzel, en çeşitli tarifleri sizler için sunuyoruz, buyursunlar...

Fırında tavuktan sıkılanlar için birbirinden efsane tavuk yemekleri

Sebzeli ballı kolay tavuk

ballı
Oldukça basit bir tarifle giriş yapıyoruz. Mevsim sebzeleriyle birlikte harmanlanan tavuk kalçasını bir de soya sosuyla harmanladık. Denemeyenler için şiddetke tavsiye ediyoruz; soya sosuyla tavuk eti uyumu efsane! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Soslu tavuk kanatları

soslu
Sofralarınızı keyiflendirmek için doğru adrestesiniz! Özellikle kanat yemeyi sevenler bu tarife bayılacak. Dışarıda kova kova yenilen tavukların tadını unutturacağından eminiz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Peynirli tavuk köftesi

peynirli
Kırmızı et yemeyenler için iyi bir alternatif geliyor. Tavuk kıymasından yapılan köftenin içini peynirle dolduruyoruz. Eriyen lezzet tavuğun tadıyla harmanlanıyor, ortaya şahane bir tat çıkıyor. Bu keyfe hayır demek mümkün değil sevgili okur. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Kek kalıbında tavuk

kek kalıbı
Kek kalıbını şimdiye kadar sadece hamur işi yaptınız değil mi? İşte tüm bildiklerinizi unutturacak bir tarif geliyor şimdi de. Kek kalıbında bu sefer tavuk pişirdik, afiyetle de yedik. Siz de bu lezzete ortak olmak istiyorsanız linke tıklayın.

Tavuklu sarımsaklı ekmek

sarımsaklı
İddia ediyoruz; pişirdikten sonra tepside kırıntısı dahi kalmayacak. Sarımsaklı tavuk ve mozzarella peyniri eşliğinde çıtır ekmek dilimlerinin tadına doyamayacaksınız. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Pideli tavuk kebabı

pideli
Soslu yumuşak tavukları, sıcacık tereyağlı pidesi ile iskenderin tadını unutturacak kadar lezzetli bir yemek. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Fırında tavuk fileto

fileto
Tavuk göğsü kuru olmasıyla pek çok kişi tarafından tercih edilmez. Ancak bu bahsedeceğimiz metodla tüm tabuları yıkacağız. Tavuk göğsünü en lezzetli ve en yumuşak bir şekilde sofralarınıza getiriyoruz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Tavuklu lazanya

lazanya
Tavuklu nefis bir lazanya yapmak için kolları sıvayın. Bu akşam bolca ziyafet var :) Tarifin detayları için tıklayın.

Tavuklu fincan tart

fincan

Fincanda, tek porsiyonluk, tatlış görünümlü ve çoook lezzetli bir tart yapmak ister misiniz? Ağzıda dağılan, kıyır kıyır hamuru ve enfes barbekü soslu tavuğuyla misafirlerinize hava atmanın tam zamanı! Tarifin detayları için tıklayın.

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