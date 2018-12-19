Fırında tavuktan sıkılanlar için birbirinden efsane tavuk yemekleri

Sebzeli ballı kolay tavuk



Oldukça basit bir tarifle giriş yapıyoruz. Mevsim sebzeleriyle birlikte harmanlanan tavuk kalçasını bir de soya sosuyla harmanladık. Denemeyenler için şiddetke tavsiye ediyoruz; soya sosuyla tavuk eti uyumu efsane! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Soslu tavuk kanatları



Sofralarınızı keyiflendirmek için doğru adrestesiniz! Özellikle kanat yemeyi sevenler bu tarife bayılacak. Dışarıda kova kova yenilen tavukların tadını unutturacağından eminiz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Peynirli tavuk köftesi



Kırmızı et yemeyenler için iyi bir alternatif geliyor. Tavuk kıymasından yapılan köftenin içini peynirle dolduruyoruz. Eriyen lezzet tavuğun tadıyla harmanlanıyor, ortaya şahane bir tat çıkıyor. Bu keyfe hayır demek mümkün değil sevgili okur. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Kek kalıbında tavuk



Kek kalıbını şimdiye kadar sadece hamur işi yaptınız değil mi? İşte tüm bildiklerinizi unutturacak bir tarif geliyor şimdi de. Kek kalıbında bu sefer tavuk pişirdik, afiyetle de yedik. Siz de bu lezzete ortak olmak istiyorsanız linke tıklayın.