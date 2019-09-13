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First Lady'nin yıllar sonra ortaya çıkan pozları yürek hoplattı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 13.09.2019 14:32 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi, First Lady Melania Trump'ın yıllar önce erkek dergisi GQ'nun İngiltere edisyonuna verdiği ve The New York Post'un ortaya çıkardığı yürek hoplatan pozlar ortaya çıktı.

First Lady'nin yıllar sonra ortaya çıkan pozları yürek hoplattı!

Şu an 48 yaşında olan eski model Melania Trump'ın bu pozları, Donald Trump'ın henüz kız arkadaşı olduğu 2001 yılında verdiği ortaya çıktı.

Fotoğraflarda tamamen çıplak olan Melania, bir kürk halının üzerinde yatarken görülüyor.

Öte yandan The New York Post ise Melania Trump'ın 1996 yılında Fransız yayın organı Maz Magazine'den Jarl Ale Basseville'e verdiği fotoğrafları da ortaya çıkardı.

The New York Post'a röportaj veren fotoğrafçı yıllar önce çektiği bu fotoğrafları Melania'nın güzelliğini kutlamak için ortaya çıkardığını söyledi.

İKİ ÇIPLAK KADIN TEK KAREDE

Bir başka karede ise Melania başka bir İskandinav model olan Emma Eriksson'la sıcak pozlar veriyor.

teresa

Bu konuya ilişkin fotoğrafçı Basseville ise 'kadınları bir arada çekmeyi çok severim' ifadelerini kullandı.

Melania-Trump

Melania Trump (Yıl 2000)

Melania-Trump-in-1987

Melania Trump (1987)

NASIL TANIŞTILAR?

Donald Trump ve Melania Trump 1998 yılının Eylül ayında New York Moda Haftası için düzenlenen bir partide tanıştılar.

2005 yılında evlendiler ve şu an 10 yaşında olan oğulları Baron dünyaya geldi.

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