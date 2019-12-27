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  4. Fırtına çatıyı yerinden söktü!

Fırtına çatıyı yerinden söktü!

Betül Kurucu Betül Kurucu
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Manisa'nin Şehzadeler ilçesinde bir güvenlik kamerasına yansıyan anlar lodosun şiddetini gözler önüne serdi. Rüzgarın bir binanın çatısını uçurduğu kentte bakın nasıl görüntüler ortaya çıktı. İşte gece saatlerinde meydana gelen o olay...

Olay, 23 Aralık gece saat 01.00 sıralarında Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı yerinden fırlayarak caddeye düştü. Yaklaşık 100 metrekarelik çatı nedeniyle cadde tamamen trafiğe kapandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri tarafından yol kapatılırken, itfaiye ekipleri çatıyı düştüğü yerden kaldırdı. Olayın gece saatlerinde meydana gelmesi ve o esnada caddede kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti.

ÇATININ YOLA DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çatının savrularak yolun ortasına düşme anı ise bir iş merkezinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Caddede hareket halindeki bir otomobilin geçmesinin hemen ardından çatı cadde ortasına düştü. O sırada bölgede devriyede olan polis ekipleri hemen olay yerine gelerek yol güvenliği aldı. Çatının düştüğü sırada kaldırımda bulunan bir sokak köpeğinin de korkup kaçması dikkat çekti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
fırtına çatı

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