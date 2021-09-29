MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fırtına gibi esmişlerdi! İşte Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz'ün şimdiki hali

Fırtına gibi esmişlerdi! İşte Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz'ün şimdiki hali

29.09.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk müzisyen ve prodüktör olan Erhan Güleryüz birçok albüm, single, dizi ve film müzikleri projelerine imza attı. Başarılı müzisyen Erhan Güleryüz Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. İşte bir zamanlar fırtına gibi esen Ayna grubu solisti Erhan Güleryüz'ün şimdiki hali...

Fırtına gibi esmişlerdi! İşte Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz'ün şimdiki hali

Erhan Güleryüz müzik kariyeri boyunca birçok başarılara imza attı. Ayna grubu solistliği ile adını geniş kitlelere duyuran Güleryüz, müziğe ilkokul yıllarında davul çalarak başladı. Güleryüz, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okurken ilk rock grubunu kurdu ve ilk konserlerini verdiler. İşte Ayna grubu solisti Erhan Güleryüz'ün şimdiki hali...

ERHAN GÜLERYÜZ'ÜN ŞİMDİKİ HALİ

Erhan Güleryüz Instagram'da "erhanguleryuz.official" kullanıcı adı ile 26 bin takipçisine paylaşım yapıyor.

Fırtına gibi esmişlerdi! İşte Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz'ün şimdiki hali

ERHAN GÜLERYÜZ KİMDİR?

Güleryüz solist olarak ilk albümü 1992'de 'Güller Açtı' adıyla çıkardı. 1996 yılında 'Meçhul Şarkıcı' olarak arabesk formunda bir albüm hazırladı. Bu albümün geliriyle Can Güney, Cemil Özeren, Alper Çakır, Ayhan Öztoplu ve Murathan Araz ile beraber kurduğu Ayna grubunun stüdyo masraflarını karşıladı. Erhan Güleryüz'ün solisti olduğu Ayna grubu "Gittiğin Yağmurla Gel" ile dikkat çekti ve Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Grup Ödülü"nü aldı.

ERHAN GÜLERYÜZ SOLO ALBÜMLERİ

  • Güller Açtı (1992)
  • Garibim (1996)
  • Doğum Günü (2004)
  • Ayna Buğu-su (2005)
  • İçimde Akan Nehir (2015)

Fırtına gibi esmişlerdi! İşte Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz'ün şimdiki hali

ERHAN GÜLERYÜZ AYNA ALBÜMLERİ

  • Gittiğin Yağmurla Gel (1996)
  • Gittiğin Yağmurla Gel & Ceylan Remix (1997)
  • Dön Bak Ayna'ya (1998)
  • Şarkılar ve Türküler (1999)
  • Çayımın Şekeri (2000)
  • Bostancı Durağı (2002)
  • Denizden Geliyoruz (2004)
  • Nefes (2006)
  • Asmalı Mescit (2010)
  • Mavi Şarkılar (2011)
  • İçimde Akan Nehir (2015)
    1. Yıl (1. Bölüm) (2017)
  • Öpsem Geçer mi? (2020)

ERHAN GÜLERYÜZ AYNA SİNGLE'LARI

  • Ölsem de Kurtulsam (2013)
  • Sevmek (2015)
  • Severek Ayrılanlar (20.yıl özel) (2017)
  • Mimoza (2018)
  • Sultan (2019)
  • İstanbul (2020)

Fırtına gibi esmişlerdi! İşte Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz'ün şimdiki hali

ERHAN GÜLERYÜZ ŞİİR KİTAPLARI

  • Kiremit Uçuran (2000)
  • Kayıkhane Durgunu (2005)
  • Kiremit Uçuran / Tile-Blaster (2006)
  • Pera'da Yağmur (2010)

ERHAN GÜLERYÜZ DİZİ VE FİLM MÜZİKLERİ

  • Sultan (Dizi) - 2001
  • Martılar Açken (Film) - 2002
  • Elveda (Dizi) - 2003
  • Dolunay (Dizi) - 2005
  • Zeynep (Dizi) - 2005
  • Hakkını Helal Et (Dizi) - 2007
  • Abim (Film) - 2009
  • Avrupa Avrupa (Dizi) - 2011 / 2013
  • Gönül Hırsızı (Dizi) - 2013
  • İçimde Akan Nehir (Film) - 2015
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esra Ersoy hakkında 'cinsel taciz' soruşturması! İş insanına müstehcen görüntüler yolladı iddiasıEsra Ersoy hakkında 'cinsel taciz' soruşturması! İş insanına müstehcen görüntüler yolladı iddiası
PARTNERAslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadıAslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı
Cerrahın seksi dansı şoke etmişti! Kötü haber geldiCerrahın seksi dansı şoke etmişti! Kötü haber geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

29 Ekim sonrası tam kapanma mı olacak?

29 Ekim sonrası tam kapanma mı olacak?

Bugünden itibaren tedavülde!

Bugünden itibaren tedavülde!

Yapılandırmada yarın son gün

Yapılandırmada yarın son gün

Sinovac ve Biontech aşısı karşılaştırıldı! Çok çarpıcı sonuçlar

Sinovac ve Biontech aşısı karşılaştırıldı! Çok çarpıcı sonuçlar

'Kokteyl aşı' geliyor!

'Kokteyl aşı' geliyor!

Artık tanınmayacak halde

Artık tanınmayacak halde

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ünlü oyuncunun asıl mesleği şaşırttı!

Ünlü oyuncunun asıl mesleği şaşırttı!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Müstehcen pozlar ailesini kızdırmıştı! Seks açıklaması

Müstehcen pozlar ailesini kızdırmıştı! Seks açıklaması

Ünlü menajer 3 burgere ödedikleri para sonrası isyan etti: Milli dedik...

Ünlü menajer 3 burgere ödedikleri para sonrası isyan etti: Milli dedik...

Kızı kocaman oldu! "Aynı annesi"

Kızı kocaman oldu! "Aynı annesi"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.