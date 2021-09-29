Fırtına gibi esmişlerdi! İşte Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz'ün şimdiki hali

Erhan Güleryüz müzik kariyeri boyunca birçok başarılara imza attı. Ayna grubu solistliği ile adını geniş kitlelere duyuran Güleryüz, müziğe ilkokul yıllarında davul çalarak başladı. Güleryüz, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okurken ilk rock grubunu kurdu ve ilk konserlerini verdiler. İşte Ayna grubu solisti Erhan Güleryüz'ün şimdiki hali...

ERHAN GÜLERYÜZ'ÜN ŞİMDİKİ HALİ

Erhan Güleryüz Instagram'da "erhanguleryuz.official" kullanıcı adı ile 26 bin takipçisine paylaşım yapıyor.

ERHAN GÜLERYÜZ KİMDİR?

Güleryüz solist olarak ilk albümü 1992'de 'Güller Açtı' adıyla çıkardı. 1996 yılında 'Meçhul Şarkıcı' olarak arabesk formunda bir albüm hazırladı. Bu albümün geliriyle Can Güney, Cemil Özeren, Alper Çakır, Ayhan Öztoplu ve Murathan Araz ile beraber kurduğu Ayna grubunun stüdyo masraflarını karşıladı. Erhan Güleryüz'ün solisti olduğu Ayna grubu "Gittiğin Yağmurla Gel" ile dikkat çekti ve Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Grup Ödülü"nü aldı.

ERHAN GÜLERYÜZ SOLO ALBÜMLERİ

Güller Açtı (1992)

Garibim (1996)

Doğum Günü (2004)

Ayna Buğu-su (2005)

İçimde Akan Nehir (2015)

ERHAN GÜLERYÜZ AYNA ALBÜMLERİ

Gittiğin Yağmurla Gel (1996)

Gittiğin Yağmurla Gel & Ceylan Remix (1997)

Dön Bak Ayna'ya (1998)

Şarkılar ve Türküler (1999)

Çayımın Şekeri (2000)

Bostancı Durağı (2002)

Denizden Geliyoruz (2004)

Nefes (2006)

Asmalı Mescit (2010)

Mavi Şarkılar (2011)

İçimde Akan Nehir (2015)

Yıl (1. Bölüm) (2017)

Öpsem Geçer mi? (2020)

ERHAN GÜLERYÜZ AYNA SİNGLE'LARI

Ölsem de Kurtulsam (2013)

Sevmek (2015)

Severek Ayrılanlar (20.yıl özel) (2017)

Mimoza (2018)

Sultan (2019)

İstanbul (2020)

ERHAN GÜLERYÜZ ŞİİR KİTAPLARI

Kiremit Uçuran (2000)

Kayıkhane Durgunu (2005)

Kiremit Uçuran / Tile-Blaster (2006)

Pera'da Yağmur (2010)

ERHAN GÜLERYÜZ DİZİ VE FİLM MÜZİKLERİ