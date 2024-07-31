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    Fish and chips tarifi: Fish and chips nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    31.07.2024 02:34
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    İngiliz mutfağının efsane lezzetlerinden fish and chips, ister salata ile ister kızarmış patatesle tüketilebilen bir lezzet. Marketlerden hazır olarak alabileceğiniz donmuş balıklarla birlikte de hazırlanabilen bu lezzeti siz de kendi evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte tarifi!

    Fish and chips tarifi: Fish and chips nasıl yapılır?
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    Kaç kisilik 2
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 15dk
    Kalori/Porsiyon 380kal

    Fish and chips tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. Sadece balık için değil patates ya da farklı lezzetlerle de kullanabileceğiniz bu tarifi hem atıştırmalık hem de öğünlerde sunmak üzere hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • 200 gram fileto mezgit
    • 100 ml un
    • 1 yumurta
    • 2 kaşık nişasta
    • Yarım çay bardağı süt
    • 1 çay kaşığı karabiber ve tuz
    • 1 bardak yağ

    TARİF

    • Bir kapta malzemeleri karıştırın ve çırpın.
    • Kıvamı boza kadar koyu olana dek karıştırmaya devam edin.
    • Ayıklanmış balıkları bu harca bulayın ve kızgın yağda pişirin.
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    Chef GPT
    Anahtar Kelimeler:
    balık patates tarif
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