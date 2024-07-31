Fish and chips tarifi: Fish and chips nasıl yapılır?

İngiliz mutfağının efsane lezzetlerinden fish and chips, ister salata ile ister kızarmış patatesle tüketilebilen bir lezzet. Marketlerden hazır olarak alabileceğiniz donmuş balıklarla birlikte de hazırlanabilen bu lezzeti siz de kendi evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte tarifi!
Fish and chips tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. Sadece balık için değil patates ya da farklı lezzetlerle de kullanabileceğiniz bu tarifi hem atıştırmalık hem de öğünlerde sunmak üzere hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.
MALZEMELER
200 gram fileto mezgit
100 ml un
1 yumurta
2 kaşık nişasta
Yarım çay bardağı süt
1 çay kaşığı karabiber ve tuz
1 bardak yağ
TARİF
Bir kapta malzemeleri karıştırın ve çırpın.
Kıvamı boza kadar koyu olana dek karıştırmaya devam edin.
Ayıklanmış balıkları bu harca bulayın ve kızgın yağda pişirin.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.