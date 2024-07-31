Fish and chips tarifi: Fish and chips nasıl yapılır?

Fish and chips tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilirsiniz. Sadece balık için değil patates ya da farklı lezzetlerle de kullanabileceğiniz bu tarifi hem atıştırmalık hem de öğünlerde sunmak üzere hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.

MALZEMELER 200 gram fileto mezgit

100 ml un

1 yumurta

2 kaşık nişasta

Yarım çay bardağı süt

1 çay kaşığı karabiber ve tuz

1 bardak yağ