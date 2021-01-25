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Fıstık Ezmeli cookie tarifi ile kurabiyeye doyamayacaksınız!

Betül Songur Betül Songur 25.01.2021 10:45 | Son Güncelleme:
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Fıstık ezmeli cookie her ne kadar Amerikan kurabiyesi olarak isimlendirilse de dünyanın dört bir yanında sevilerek tüketilen bir lezzet olmayı başarmış. Genelde sabah kahvaltılarda tercih edilen fıstık ezmesi ile harmanlanan bu nefis kurabiye tarifinde elinizde bulunması gereken malzemeler oldukça kolay ulaşabileceğiniz bir liste ile sınırlı.

Fıstık ezmeli cookie tarifiyedikçe yedirtecek kıyır kıyır lezzeti ile vazgeçilmezleriniz arasında yer alacak. Fıstık ezmesinin karşı konulamaz lezzeti ile şekillenen Amerikan kurabiyeleri, toz şeker, tereyağ, un, yumurta ve kabartma tozu ile unutamayacağınız bir tada dönüşecek. İşte ister sütün ister kahvenin yanında keyifle tüketeceğiniz fıstık ezmeli cookie...

FISTIK EZMELİ COOKIE TARİFİ

Malzemeler:

225 gr toz şeker,
225 gr tereyağ,
1 yumurta,350 gr un,
1 kutu fıstık ezmesi,
Yarım paket kabartma tozu

Yapılışı:

  • Fıstık ezmeli cookie tarifinde öncelikle bir kaba toz şeker dökülür, üzerine oda sıcaklığında olan tereyağ eklenir.
  • Margarin kullanılabilir ama tereyağı kurabiyelere her zaman daha fazla yakışmaktadır.
  • Bu kurabiyenin en önemli malzemesi bir kutu fıstık ezmesidir, karışıma eklenir.
  • Malzemeler önce düşüki sonra da yüksek devirde 3 - 4 dakika kadar çırpılır.
  • Çırpmanın yarısında, içine bir adet orta boy yumurta ilave edilir. Ardından çırpmaya devam edilir.
  • Fıstık ezmeli Amerikan kurabiyesi hamurunu tamamlamak için, un konulur, ardından karıştırılır.
  • Yarım paket de kabartma tozu ilave edilir. Homojen hale gelene kadar karıştırılır.
  • Bu hamurun kıvamı tam kulak memesi kıvamında olmalıdır. Ele yapışmamalıdır, hatta biraz dağılıyor gibi gözükebilir.
  • Amerikan tarzı fıstık ezmeli kurabiye, buzdolabında bu şekilde bekletilebilir. Buzluğa atılır, streçle rulolayıp buzlukta bekletebilirsiniz.

NASIL PİŞİRİLİR?

  • Hamuru hazırlanan fıstık ezmeli Amerikan kurabiyesini pişirmek için, hamurdan orta büyüklükte parçalar koparılır, el ile şekil verilir.
  • Amerikan kurabiyelerinin en büyük özelliği, genelde şekillerinin bozuk olmasıdır. Daha homojen bir görüntü alınmasını istiyorsanız, biraz daha fazla tereyağı kullanabilirsiniz.
  • 175 derecede önceden ısıtılmış fırının orta kademesine tepsi konulur.
  • 10 - 15 dakika içerisinde kurabiyeler hazır olacaktır.


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