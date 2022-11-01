Fizik tedavi için gittikleri yerde tacize uğradılar! ''Risk teşkil etmiyor'' demişlerdi ama...

Londra'nın, Islington ilçesindeki bir klinikte fizyoterapist olarak çalışan Andrea Franchini, tıbbi bir gerekçesi olmaksızın hastalarının mahrem yerlerine dokunarak onları taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

TEDAVİ GEREKTİRMİYORDU

Franchini'nin tedavisi gerektirmediği halde hastalarından birinin göğüslerine masaj yaptığı, bir hastanın boynuna üflediği, başka bir hastanın göğüs ucuna kollarıyla dokunduğu ve rızası olmadan ellerini sutyeninin içine soktuğu ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE DE OLDU

Ayrıca 2019 yılında meydana gelen başka bir olayda, bir hastasının arkasına oturup göğüslerine dokunmadan önce ondan tedavi için sutyenini çıkarmasını istediği ve göğüslerine masaj yapıp kasıklarını hastaya sürttüğü öğrenildi.

''ZARAR RİSKİ YOK''

Fizyoterapist, Ekim 2021'de, benzer suçlamalardan beraat etmişti. Fizyoterapi esnasında Franchini'nin hastanın göğüslerine uygunsuz bir şekilde dokunduğu iddia edildi, ancak mahkeme hareketinin cinsel amaçlı olmadığına karar verdi. Ayrıca, söz konusu olayın Franchini'den gelecek herhangi bir zarar riski taşımadığını da söylediler.

MESLEKTEN MEN EDİLDİ

Bir süpervizör altında çalışması gerektiğine dair bir emre rağmen, başka bir mahkeme bu hafta Franchini'yi hakkında yapılan yeni suçlamalar üzerine meslekten men etti.