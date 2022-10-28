Penisine uyuşturucu madde sürüp sevgilisini oral sekse zorlamıştı! Kız arkadaşının ölümüne neden olan doktorun cezası belli oldu

46 yaşındaki Andreas David Niederbichler, 2019 yılında Yvonne M'nin ölümü nedeniyle gözaltına alınmıştı. Cinsel organına uyuşturucu madde sürerek sevgilisini oral yolla cinsel ilişkiye zorlayan adam aşırı doz kullanımı ve nefes darlığı şikayetlerinden hayatını kaybetti. Doktor çıkartıldığı mahkemede cinsel organına uyuşturucu madde sürdüğünü sevgilisinin de bildiğini söyledi. Mahkemeye verdiği ifadesinde doktor Niederbichler, “Özel bir vuruş arıyordum ve onlar da katıldılar” dedi.

CEZASI KESİNLEŞTİ

Doktor Andreas David Niederbichler’ın Yvonne M’ın ailesine 25 bin euro (yaklaşık 463 bin 990 TL) tazminat ödemesine karar verildi.

Doktorun tazminatın yanı sıra Yvonne'nin eşi ve oğluna ayrı ayrı 10 bin euro tazminat ödemesi ve 8 bin euroluk (yakşaık 148 bin TL) cenaze masraflarını karşılaması kararlaştırıldı.