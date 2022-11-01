Sokağın ortasında arkasından yaklaşıp saldırdı! Cinsel ilişkiye zorlayınca penisini ısırarak kurtuldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Marissa isimli genç bir kadın yolda yürüdüğü sırada hiç tanımadığı bir adamın saldırısına uğradı. Saldırganın oral seks yapmaya zorlaması üzerine penisini ısıran kadın şiddetli bir tepkiyle karşılaştı. Saldırgan cinsel organında yaşadığı acıyla Marissa’nın yüzüne yumruk atmaya başladı. Talihsiz kadın saldırının ardından yaklaşık birkaç ay kısmen kör kaldığını, duygusal olarak yaşadığı travmanın dışından kemiklerinin kırıldığını ve birkaç dişini kaybettiğini söyledi.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Fox 11 kanalına konuşan Marissa yaşadığı travmatik durumu, “Bu kişiyle savaşmak zorunda kaldım. Kendimi savunmak zorundaydım. Parmaklarını boynuma dolayarak beni sırtına aldı. Parmaklarını ısırdım ve onu itmeye çalıştım. Acı verici çile 30 dakika boyunca sürdü. Benden ona oral seks yapmamı istedi. Bu da penisini elimden geldiğince sert bir şekilde ısırıp ondan kaçma fikrini doğurdu. Ancak cinsel organında ciddi bir şekilde yaralandı ve bu durum onu daha da öfkelendirdi” dedi.

Kanlar içinde ve belden aşağısı çıplak halde bulunan Marissa’nın ardından saldırgan kısa sürede yakalandı.