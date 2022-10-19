Köpeğine tecavüz ettiği için tutuklanan bir adam, diğer mahkumlar suçunu öğrenince hapishanede öldüresiye dövüldü

İngiltere'nin Liverpool kentinde yaşayan Kieran Parkinson ve eşi Mary köpeklerini taciz ettikleri görüntülerin internete sızdırılması üzerine yakalanarak tutuklanmıştı. Liverpool Echo’nun haberine göre 36 yaşındaki Parkinson ve eşi para karşılığında küçük çocukların cinsel içerikleri görüntülerini temin etme ve görüntülü görüşme aracılığıyla onları taciz etme suçundan da yargılandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Parkinson yargılanmayı beklediği sırada diğer mahkumların suçunu öğrenmesi nedeniyle darp edildi. Öldüresiye dövülen Parkinson cezaevinden tedavi yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.

SUÇLAMALARIN HEPSİNİ REDDETTİ

Parkinson hakkındaki suçlamaları reddederken telefonunda bulunan ve köpeğiyle çekilen görüntüler tamamen eğlence amacıyla kaydedildiğini, herhangi bir cinsel içerik taşımadığını söyledi. Hakkındaki suçlamaları reddeden adam hapishanede mağduriyet yaşadığı için serbest bırakılmasını talep etti.



