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Son dakika: Fenerbahçe uçakları peş peşe indiriyor! Willian Arao transferi resmen açıklandı! İstanbul'a geliyor...

12.07.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Flamengo, Willian Arao transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Bu haberin ardından Fenerbahçe de yıldız oyuncunun transferini resmen açıkladı. Jorge Jesus'un Brezilya'dan gözüne kestirdiği isimlerden biri de Willian Arao olmuştu. Tecrübeli orta sahaya Flamengo'ya duygusal şekilde veda edip Fenerbahçe'ye transfer olacağını açıklamıştı. Yıldız oyuncu yarın akşam İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek.

Son dakika: Fenerbahçe uçakları peş peşe indiriyor! Willian Arao transferi resmen açıklandı! İstanbul'a geliyor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Yeni sezon transferlerini Dinamo Kiev karşılaşmasına yetiştirmek isteyen sarı lacivertliler Willian Arao ve Flamengo ile anlaştı. Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev ile karşılacak. Jorge Jesus yeni transferleri Dinamo Kiev maçına yetiştirmek istiyor. Yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek Arao, en kısa sürede takıma katılarak antrenmanlara başlayacak.

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FLAMENGO VE FENERBAHÇE PEŞ PEŞE AÇIKLADI

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Brezilya'nın en büyük takımlarından biri olan Flamengo, Willian Arao'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe de Arao'nun transferini duyurdu.

"Bilgilendirme

Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul’a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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fenerbahçe
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