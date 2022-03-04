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04.03.2022 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DHA: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görevden af talebi kabul edildi.

DHA: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görevden af talebi kabul edildi. Pakdemirli'den boşalan göreve Vahit Kirişci atandı. Karar Resmi Gazete'de duyuruldu.

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