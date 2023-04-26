Yayın yarıda kesilmişti... Flaş Kızılcık Şerbeti kararı! Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı?

Settar Tanrıöğen, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Ceren Karakoç gibi isimleri bir araya getiren Kızılcık Şerbeti sahneleriyle gündemden düşmüyordu.
RTÜK'ün radarına takılan dizinin son bölümü öncesi özeti sırasında yayın kesilerek RTÜK'ün cezası nedeniyle "İslamofobi" belgeseli yayınlanmaya başlanmıştı.
Bu karar sosyal medyada tepki çekmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi hakkında yeni bir karar alındı.
Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili beklenen karar çıktı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi RTÜK’ün aldırdığı kararı bozdu ve yürütmeyi durdurdu. Show TV lehine çıkan karar nedeniyle reyting rekortmeni dizi cuma günü yeni bölümüyle seyirciyle buluşuyor.