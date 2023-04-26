MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yayın yarıda kesilmişti... Flaş Kızılcık Şerbeti kararı! Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı?

Yayın yarıda kesilmişti... Flaş Kızılcık Şerbeti kararı! Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı?

26.04.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı?" sorusu merak ediliyordu. Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, gerdek ve kadına şiddet sahneleriyle RTÜK'ten ceza almıştı. Kızılcık Şerbeti dizisine 5 kez yayın durdurma cezası veren RTÜK kararı eleştirilirken dizi yayın hayatına ara vermişti. Kızılcık Şerbeti ile ilgili yeni karar verildi.

Yayın yarıda kesilmişti... Flaş Kızılcık Şerbeti kararı! Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı?

Settar Tanrıöğen, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Ceren Karakoç gibi isimleri bir araya getiren Kızılcık Şerbeti sahneleriyle gündemden düşmüyordu.

RTÜK'ün radarına takılan dizinin son bölümü öncesi özeti sırasında yayın kesilerek RTÜK'ün cezası nedeniyle "İslamofobi" belgeseli yayınlanmaya başlanmıştı.

Bu karar sosyal medyada tepki çekmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi hakkında yeni bir karar alındı.

1764403

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili beklenen karar çıktı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi RTÜK’ün aldırdığı kararı bozdu ve yürütmeyi durdurdu. Show TV lehine çıkan karar nedeniyle reyting rekortmeni dizi cuma günü yeni bölümüyle seyirciyle buluşuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
25 yaş küçük eşinin oğlunu paylaştı! "Harika yetenek"25 yaş küçük eşinin oğlunu paylaştı! "Harika yetenek"
İç çamaşırı giymedi! Eliyle de kapamaya çalıştı ama...İç çamaşırı giymedi! Eliyle de kapamaya çalıştı ama...
Ceketin içine hiçbir şey giymedi! Önünü de açtıCeketin içine hiçbir şey giymedi! Önünü de açtı

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında söz aldı 'İlk kez açıklıyorum' çıkışıyla gündem oldu!

Canlı yayında söz aldı 'İlk kez açıklıyorum' çıkışıyla gündem oldu!

Asgari ücrete Temmuz zammı! 10.328 liraya yükselecek

Asgari ücrete Temmuz zammı! 10.328 liraya yükselecek

Oğan'dan dikkat çeken iddia: Çekilecekler!

Oğan'dan dikkat çeken iddia: Çekilecekler!

Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Ünlü çiftten yatak odası itirafı! "Evlendikten sonra seks..."

Ünlü çiftten yatak odası itirafı! "Evlendikten sonra seks..."

Yalova'da ilginç anlar! İmamoğlu eşine dönerek böyle seslendi: Dilek’çiğim bak ne yazıyor orada…

Yalova'da ilginç anlar! İmamoğlu eşine dönerek böyle seslendi: Dilek’çiğim bak ne yazıyor orada…

İlginizi Çekebilir

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.