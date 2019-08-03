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Flash artık Chrome 76’da otomatik kapatılıyor

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TEKNOLOJİ  | 03.08.2019 10:54 | Son Güncelleme

Adobe, artık çağ dışı olan Flash uygulamasını 2020 yılında resmen kapatacak. Ancak 2020’ye daha girmeden Google cephesinden bir hamle geldi.

Flash artık Chrome 76’da otomatik kapatılıyor

Google, Windows ve macOS’te yer alan Chrome uygulamasını bugün güncelledi. Chrome 76 sürümü ile artık sitelerdeki Flash eklentileri otomatik olarak devre dışı bırakılıyor. Ancak Google yine de kullanıcılara Flash kullanım konusunda opsiyon sağlıyor.

Flash’ı kullanmak isteyenler; Chrome’un arama çubuğuna chrome://settings/content/flash yazıp bu ayarı “Önce sor” olarak değiştirmesi gerekiyor. Bu işlemi yapmazsanız, sitelerdeki tüm Flash eklentileri devre dışı bırakılacak. Size tavsiyemiz, güvenlik açıkları ile dolu olan ve PC’yi kastıran Flash’ı direkt kapalı olarak tutmanız yönünde olacak.

Bu güncelleme ile koyu modda da değişiklikler yapılıyor. Koyu modu sitelerine adapte etmek isteyen geliştiriciler kısa bir kod ile bu işlemi kolayca gerçekleştirebiliyor.

Chrome’un yeni sürümünü; Chrome>Chrome Hakkında bölümünden otomatik olarak yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yükledikten sonra tarayıcınızın yeniden başlatılacağını belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
Chrome 76 Adobe Flash

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