Tuğba Ekinci ve Nihat Doğan kavgası sonrası mesajlar ifşa oldu! Ekinci yerine Nurseli İdiz geldi

Seyhan Soylu, Bahar Candan, Nihat Doğan, Tuğba Ekinci ve Ebru Polat'ın sunduğu 'Al Sana Haber' adlı program her yayınıyla olay olmaya devam ediyor. Canlı yayında Türk-Kürt polemiği yaşanmış Tuğba Ekinci sinirlenerek yayını terk etmişti.

NURSELİ İDİZ YENİ YORUMCU OLDU

Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'ya kızan Tuğba Ekinci programa bir daha gelmeyeceğini söylemişti. Tuğba Ekinci yerine yorumcu olarak Nurseli İdiz programa dahil oldu.

MESAJLAR İFŞA OLDU

Seyhan Soylu ise Whatsapp grubunda Nihat Doğan ile Tuğba Ekinci’nin kavgalarını ifşa etti. Tuğba Ekinci Whatsapp grubundan çıkarıldı.

İBRAHİM TATLISES ÖRNEĞİ VERDİ

Tuğba Ekinci'nin mesajlarda "Kürdün en büyük düşmanı Kürttür. Başta İbrahim Tatlıses ibreti alemde az çekmedi kendi memleketlisinden çektiği kadar, çaylaklar yaşayarak öğrenecekler" dedi.

Nihat Doğan ise "Programda olmayan insanları sayfadan atalım" deyince Ekinci çok kızdı. Ekinci "Cümleni dikkatli kur" diyerek tepki gösterdi.



