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Tuğba Ekinci ve Nihat Doğan kavgası sonrası mesajlar ifşa oldu! Ekinci yerine Nurseli İdiz geldi

15.11.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programındaki gerginlik geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu. Canlı yayında Nihat Doğan ve Seyhan Soylu ile tartışan Tuğba Ekinci yayını terk etmişti. Ekinci yerine Nurseli İdiz programa alınırken kavga sonrası mesajlaşmalar da ifşa oldu.

Tuğba Ekinci ve Nihat Doğan kavgası sonrası mesajlar ifşa oldu! Ekinci yerine Nurseli İdiz geldi

Seyhan Soylu, Bahar Candan, Nihat Doğan, Tuğba Ekinci ve Ebru Polat'ın sunduğu 'Al Sana Haber' adlı program her yayınıyla olay olmaya devam ediyor. Canlı yayında Türk-Kürt polemiği yaşanmış Tuğba Ekinci sinirlenerek yayını terk etmişti.

NURSELİ İDİZ YENİ YORUMCU OLDU

Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'ya kızan Tuğba Ekinci programa bir daha gelmeyeceğini söylemişti. Tuğba Ekinci yerine yorumcu olarak Nurseli İdiz programa dahil oldu.

Canlı yayını terk eden Tuğba Ekinci'den yeni paylaşımCanlı yayını terk eden Tuğba Ekinci'den yeni paylaşım

MESAJLAR İFŞA OLDU

Seyhan Soylu ise Whatsapp grubunda Nihat Doğan ile Tuğba Ekinci’nin kavgalarını ifşa etti. Tuğba Ekinci Whatsapp grubundan çıkarıldı.

Flash TV'deki Al Sana Haber'de kavga çıktı! Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'ya kızan Tuğba Ekinci canlı yayında stüdyoyu terk ettiFlash TV'deki Al Sana Haber'de kavga çıktı! Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'ya kızan Tuğba Ekinci canlı yayında stüdyoyu terk etti

İBRAHİM TATLISES ÖRNEĞİ VERDİ

Tuğba Ekinci'nin mesajlarda "Kürdün en büyük düşmanı Kürttür. Başta İbrahim Tatlıses ibreti alemde az çekmedi kendi memleketlisinden çektiği kadar, çaylaklar yaşayarak öğrenecekler" dedi.

Ekran Alıntısı

Nihat Doğan ise "Programda olmayan insanları sayfadan atalım" deyince Ekinci çok kızdı. Ekinci "Cümleni dikkatli kur" diyerek tepki gösterdi.

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Nihat Doğan Nurseli İdiz Tuğba Ekinci
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