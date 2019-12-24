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Flickr kullanıcılardan destek istedi

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Flickr’ı satın alan SmugMug, servisi kullanmak için yılda 50 dolar ödeyen ücretli abonelere gönderdiği mektupta, yeni ücretli abone olmak isteyenleri servise yönlendirmelerini istedi.

Flickr kullanıcılardan destek istedi

SmugMug, gönderdiği mektupta, Flickr’ın dev fotoğraf arşivini saklamak ve büyük trafiğini finanse etmek için çok büyük bir maliyet ödediklerini vurguluyor. Gelirlerin bu maliyeti karşılamadığını hatırlatan SmugMug, gelirlerini büyütmek için şimdi ücretli kullanıcı aradığını açıkça dile getiriyor.

Öte yandan bu mektup Flickr kullanıcılarını da endişelendirdi zira şirketin CEO’su bu zararın uzun süre devam
ettirilemeyeceğini de vurguladı. Diğer bir deyişle Flickr gelirlerini artıracak bir yol bulamazsa servi kapatılacak veya müşterisi çıkarsa, satılacak.

2004 yılında kurulan Flickr, masrafların altından kalkamayınca Yahoo tarafından satın alınmıştı. Yahoo tüm dijital alt yapısına rağmen Flickr’ı kara geçirmeyi başaramamıştı. Ardından Yahoo ile birlikte el değiştiren ve Verizon’a geçen servis Nisan ayında da SmugMug’a satılmıştı.

Ancak yeni gelişmeler Flickr’ın geleceğinin hiç parlak olmadığını gösteriyor. Flickr’ın kapanması halinde, arşivlerinde bulunan
milyonlarca fotoğrafın da kaybolacağının altı çiziliyor. İlk defa Avrupa’da kurulan servis aradan geçen 15 yılda on milyonlarca kullanıcıya ulaşarak çok büyük bri fotoğraf paylaşım servisine dönüştü. Ancak gelecekte onu sadece anılarımızda hatırlayacağız gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Flickr smugmug abone

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