Flor metal mi ametal mi? Flor periyodik tabloda hangi gruptadır?

Florun atom numarası 9, atom ağırlığı ise 19'dur. Simgesi ise "F"dir. Rengi kahverengimsi sarı bir renktir ve kokusu ozonu andırır. Periyodik tabloda halojenler grubunda bulunan flor metal mi ametal mi?

Flor ametal mi?

Flor, ametaldir. 1529 yılında Georigius Agricola tarafından kalsiyum florür bileşiği tanımlanmıştır. Daha sonra 1886 yılında Henri Moissan tarafından izole edilen flor, ametalik özelliklere sahiptir. Sarımsı gaz hâlde bulunan flor elementi, birçok kimyasalın da yapısında yer alır.

Flor, en reaktif elementlerden birisidir. Argon, neon ve helyum hariç tüm elementlerle tepkimeye girebilir.

Florun kullanım alanları nelerdir?

Flor, diş macunlarında ve deodorantlarda bulunur. Kaplama malzemeleri içerisindeki ana katkı malzemelerinden birisidir. Diş çürümesinin önüne geçtiği için günümüzde içme suyuna flor takviyesi yapılıyor. Normal şartlar altında saf flor doğada oluşmaz. Florür içeren minerallerden elde edilir.

Flor periyodik tabloda hangi gruptadır?

Flor periyodik tabloda 17. grupta yer alır. F sembolüyle gösterilir. 2. periyotta, 7A grubunda grubunda bulunur. 7A grubunda bulunan flor, halojendir. Halojenler tepkimeye eğilimli ametallerdir. Elektron alma eğilimi yüksektir.



