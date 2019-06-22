Florida ciddi bir hacker saldırısı ile karşı karşıya kaldı

Haftalardır, zararlıyı sistemlerden temizlemeye çalışan şehir yönetimi artık yenilgiyi kabul etti ve şehrin önelmi dijital verilerini geri alabilmek için fidyeyi ödemeye karar verdi.
Ancak şehir meclisinde de oylanan bu fidye ödeme kararına rağmen, hacker’ların sistemleri geri açacağına dair bir garanti bulunmuyor. Yani şehir yönetimi, boş yere 600 bin dolarlık bir ödeme de yapıyor olabilir.
Sisteme bulaşan fidye virüsü nedeniyle şehrin 911 alt yapısı çökmüş durumda ve zor durumda kalan, polis veya ambülans çağırmak isteyen şehir sakinleri, başka yollarla 911 servisine ulaşıyor.
Öte yandan şehir yönetimi, Mayıs ayının sonunda aldığı kararla artık güvenlik riski oluşturan eski bilgisayar sistemlerinin yenilenmesi için 914 bin dolarlık bir bütçeyi onamıştı.
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