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Flört döneminin heyecanını ikiye katlayacak aşk dolu 10 şarkı

Sonbahar sezonu geldi çattı; bununla beraber aşka olan özlem de iyice arttı. Soğuk havalarda içinizi ısıtacak bir aşkı körüklemek, yeni başlangıçların o kıpır kıpır heyecanını paylaşmak istiyorsanız, flörtünüzle aranızdaki bağı güçlendirecek 10 şarkıyı sizler için derledik.

Flört döneminin heyecanını ikiye katlayacak aşk dolu 10 şarkı
Çiğdem Berfin Sevinç

Flört döneminin o kelimelerle anlatılamayan büyülü atmosferini müzikle taçlandırmak isteyenler için kulaklıktan kalbe giden en kestirme yolu listeledik. İşte mesaj kutunuzu hareketlendirecek, karşı tarafa "seni düşünerek dinliyorum" mesajı vermenin en estetik yolu olan 10 aşk dolu şarkı:

Flört döneminin heyecanını ikiye katlayacak aşk dolu 10 şarkı 1

İŞTE FLÖRTÜNÜZE GÖNDEREBİLECEĞİNİZ O LİSTE:

Yalın - Deva Bize Sevişmek: Yalın’ın zamansız romantizmi, bu parçada sıcak ritimlerle birleşiyor. Flörtünüze "biz bir aradayken her şey yolunda" mesajı vermenin en tatlı ve neşeli yolu.

Kaan Tangöze - Bekle Dedi Gitti: Nostaljik ve melankolik bir dokunuş arayanlar için ideal. İlişkinin başındaki o derin ve anlamlı hisleri derinlemesine yaşatıyor.

Pinhani - Dünyadan Uzak: "Her şeyi geride bırakıp sadece seninle olmak istiyorum" hissini en naif şekilde anlatan parça, modern bir klasik olarak flört listelerinin vazgeçilmezi.

Mabel Matiz - Sarışın: Ortama kıpır kıpır bir aşk enerjisi katmak ve flörtünüze ritmik bir kompliman yapmak istiyorsanız bu şarkı tam size göre.

Evdeki Saat - Uzunlar: Alternatif müziğin son yıllardaki en başarılı örneklerinden. Sakin ritmiyle özellikle gece geç saatlerde gönderilmeyi bekleyen gizli bir davetiye gibi.

Flört döneminin heyecanını ikiye katlayacak aşk dolu 10 şarkı 2

Sena Şener - Sevmemeliyiz: İsminin aksine, aşkın kaçınılmazlığını ve iki kişi arasındaki o yoğun çekim gücünü Sena Şener'in büyüleyici vokaliyle hissettiriyor.

Duman - Senden Daha Güzel: Flörtün ilk evrelerindeki o heyecanlı hayranlığı doğrudan ilan etmek ve karşı tarafın yüzünde kocaman bir tebeseüm yaratmak için en garanti tercih.

Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sandal: Sakin, huzurlu ve aşkın en saf halini hissettiren sound'uyla, dinlerken insanı dinlendiren ve yakınlaştıran bir alternatif müzik harikası.

Melike Şahin - Dön Ne Olur: Aşkın o vazgeçilmez, tutkulu ve derin bağını Melike Şahin'in güçlü yorumuyla hissettiriyor; duygusal yoğunluğu artırmak isteyenler için birebir.

Adamlar - Acının İlacı: Eğlenceli ritminin altına gizlenmiş "sen benim ilacımsın" alt metniyle, flörtünüze hem samimi hem de sıra dışı bir romantik mesaj göndermenin en keyifli yolu.

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Anahtar Kelimeler:
Müzik Aşk flört mesaj şarkı
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