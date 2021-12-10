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Flört gurusu popüler terk edilme tarihini paylaştı! İstatiksel olarak açıkladı, sosyal medyada viral oldu

10.12.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jana Hocking, sosyal medya hesabında ikili ilişkiler üzerine yaptığı paylaşımlarıyla tanınıyor. Kendisini flört gurusu olarak tanımlayan Hocking, Aralık ayına dikkat çekti. Aralık ayının “Çökme Ayı” olarak bilindiğinden söz eden Hocking özellikle bir tarihin ayrılmak için popüler olduğunu ortaya çıkartan istatistiklerden bahsetti. 11 Aralık'ın çiftlerin çoğunun bir şeyleri bitirmeyi seçtiği gün olduğunu ifade etti.

Flört gurusu popüler terk edilme tarihini paylaştı! İstatiksel olarak açıkladı, sosyal medyada viral oldu

Bir ilişkiye zaman ayırmak çiftler için iyi bir şey olabilir. Ancak genellikle Noel döneminde kimse yalnız kalmak istemez. “Çökme Ayı” olarak bilinen Aralık ayının, bir ilişkiyi bitirmek için popüler bir zaman olduğu belirtildi. İlişki uzmanı Jana Hocking yayınladığı podcastinde Aralık ayının çiftlere gerçek bir ışık tuttuğunu açıkladı. Noel ve yeni yılla birlikte çiftlerin ailevi duygularının arttığından söz eden Hocking, maneviyata olan yönelimin ilişkileri etkilediğini anlattı. Özellikle yeni yılda aile geleneklerinin devreye girmesi ve partnerlerin ebeveynleriyle tanışma durumları ilişkileri bitiren etkenler arasında yer alıyor.

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“KİŞİSEL ALANLARA ÖNEM VERİN”

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İlişkilerin daha sağlam bir şekilde ilerleyebilmesi için Jana Hocking tüyolarını paylaşmayı ihmal etmedi. Hocking, partnerlerin 7/24 zaman geçirmesinin işleri zorlaştırabileceğinden söz ederken kişisel alanların yaratılması gerektiğini belirtti. İkinci olarak ise partnerlerin bazı durumları kabullenmesi gerektiğini vurguladı. Savaşları büyük şeyler için saklamayı tavsiye eden Hocking, küçük sorunların ilişkiyi yormaması gerektiğinin altını çizdi. Son olarak bir ilişki içinde olmanın eski rutinlerde sabit kalmamak anlamına geldiğini söyledi.

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