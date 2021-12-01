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İlişkilerini anlattılar! 46 yıllık yaş farkı aşklarına engel değil: Kimyamız bozulmayacak

01.12.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

82 yaşındaki Iris ve 36 yaşındaki kocası Mohamed Ibriham, yaşadıkları aşkla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında evlenen çift yaklaşık bir yıldır birbirlerinden uzakta kalmak zorundaydı. Mohamed Ibriham’in 1 yılın sonunda vizesini alarak karısının yanına İngiltere'ye gelmesi çifti mutlu etti. Aralarında 46 yıllık yaş farkı bulunan çift, “Büyü asla yok olmayacak” diyerek aşklarını savundu.

İlişkilerini anlattılar! 46 yıllık yaş farkı aşklarına engel değil: Kimyamız bozulmayacak

2019 yılında Facebook üzerinden tanışan 82 yaşındaki Iris ve 36 yaşındaki kocası Mohamed Ibriham, geçtiğimiz Kasım ayında evlendi. Mısır vatandaşı Ibriham’in İngitere vizesi almasında zorlanması nedeniyle çift 1 yıl boyunca ayrı kalmadı. İkili 2021 yılının Kasım ayında İngiltere’de kendilerine yeni bir hayat kurmayı başardı. Sosyal medyadan evliliklerine ve ilişkilerine dair olumsuz yorumlar aldıklarını ifade eden İris ve Ibriham, gerçek aşkı bulmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

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“SONSUZA KADAR BİRLİKTE OLACAĞIZ”

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Sosyal medya üzerinden kendilerine iletilen olumsuz yorumları umursamadıklarını dile getiren çift, aralarındaki çekimin benzersiz olduğundan bahsetti. İris, “Zamanımız kısıtlı değil. Cinsel hayatımızda sorunlar yaşandığını iddia ediyorlar. Ancak her şey mükemmel ve bizim cinsel kimyamız bozulmayacak. Sonsuza kadar birlikte olacağız” dedi.

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