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Bir su parkında tanıştığı yunus balığıyla ilişki yaşadığını söyleyen Malcolm Brenner, hikâyesi herkesi şaşırttı

16.11.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malcolm Brenner isimli bir adam su parkında tanıştığı Dolly isimli yunus balığına aşık olduğunu itiraf etti. Aralarında özel bir bağ bulunduğunu ifade eden Brenner, ilişkilerinin normal olduğunu ve Dolly öldüğünde ağır bir depresyon yaşadığını ifade etti.

Bir su parkında tanıştığı yunus balığıyla ilişki yaşadığını söyleyen Malcolm Brenner, hikâyesi herkesi şaşırttı

1970 yılında Florida’da oldukça şaşkınlık veren bir olay yaşandı. Malcolm Brenner adındaki adam su parkında saatlerce zaman geçirdiği Dolly ismindeki yunus balığıyla bir ilişkileri olduğunu iddia etti. İlişkileri sırasında üniversite öğrencisi olan Brenner havuza ücretsiz giriş hakkını elde ettikten sonra Dolly ile aralarında bir dostluk başladığını ve zaman içinde bu durumun aşka dönüştüğünü itiraf etti.

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“DİĞER TÜRLERE CİNSEL ÇEKİM DUYUYORUM”

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İlk tanıştıklarında Dolly ile ilişkisi yaşamayı düşünmediğini ve ondan kaçmak istediğini dile getiren Brenner, “Önce cesaretimi kırdım ve ilgilenmedim. Bir süre sonra ‘Bu durum bir kadınla yaşansaydı bahane bulur muydum?’ diyerek kendime sordum. Park kapandığında erkek yunus balığından kurtularak başbaşa zaman geçirmeye başladık. Dolly sayesinde diğer türlere cinsel çekim duyduğumu anladım” dedi.

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KİTABINDA ANLATTI

Dolly, parkı kapatıldıktan sonra başka bir eğlence tesisine taşındı, ancak Brenner ile tanıştıktan dokuz ay sonra öldüğü bildirildi. Brenner ise ikilinin ayrılığından sonra Dolly’in intihar ettiğine ve gönüllü olarak nefes almayı bıraktığını iddia etti.

Yazar, 2011 yılında yunusla kendi cinsel karşılaşmalarına dayandığı düşünülen Wet Goddess adlı bir kitap yazdı. Yazar kitabında ilişkilerine dair "Buna bir ilişki dedim çünkü öyleydi. O öldüğünde beni çok kötü hissettirdi ve beş yıl süren bir depresyona girdim" sözleriyle anlattı.

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