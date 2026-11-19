1. ŞAM / SURİYE

Suriye'nin başkenti Şam, dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kentin geçmişinin milattan önce 8 bin yılına kadar uzandığı tahmin ediliyor.

Asya ile Afrika arasında önemli bir geçiş noktasında bulunan Şam, yüzyıllar boyunca ticaretin, kültürün ve yönetimin merkezlerinden biri oldu. Dar sokakları, tarihi evleri, bahçeleri ve dini yapılarıyla Helenistik, Roma, Bizans ve İslam medeniyetlerinin izlerini taşıyor.

2. ATİNA / YUNANİSTAN

Yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip Atina, Batı medeniyetinin en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor. Antik Yunan döneminden Roma ve Bizans'a, Osmanlı'dan günümüze kadar pek çok medeniyetin izlerini taşıyor.

Şehrin en önemli tarihi yapılarından Akropolis, deniz seviyesinden yaklaşık 150 metre yükseklikte bulunuyor. Tapınakları, müzeleri ve arkeolojik alanlarıyla Atina, tarih meraklılarının en çok ziyaret ettiği şehirler arasında yer alıyor.

3. BİBLOS / LÜBNAN

Beyrut'un kuzeyinde bulunan Biblos, yaklaşık 7 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski yerleşimlerinden biri. Antik dönemde önemli bir Fenike limanı olan kent, uzun yıllar bölgenin ticaret merkezlerinden biri olarak faaliyet gösterdi.

Hristiyanların kutsal kitabı Bible kelimesinin kökeninin de Biblos adına dayandığı düşünülüyor. Modern Latin alfabesinin temelini oluşturan Fenike alfabesinin gelişiminde de kentin önemli bir yeri bulunuyor.

4. KUDÜS / FİLİSTİN

Ortadoğu'nun en eski şehirlerinden biri olan Kudüs, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam için kutsal kabul ediliyor. Binlerce yıllık tarihi boyunca farklı medeniyetlerin yönetimine giren kent, dini ve kültürel açıdan büyük önem taşıyor.

Eski Şehir olarak bilinen tarihi bölge, Ermeni, Yahudi, Hristiyan ve Müslüman mahallelerinden oluşuyor. Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi, 1981 yılında UNESCO'nun Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

5. VARANASİ / HİNDİSTAN

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bulunan Varanasi, Hindular için en kutsal şehirlerden biri. Benares adıyla da bilinen kent, Ganj Nehri kıyısındaki konumuyla dikkat çekiyor.

Tarihi milattan önce 12. yüzyıla kadar uzanan Varanasi, yüzyıllardır hac ziyaretlerinin önemli duraklarından biri. Kent aynı zamanda mücevher, parfüm, heykelcilik ve el sanatlarıyla da tanınıyor.

6. CHOLULA / MEKSİKA

Yaklaşık 2 bin 500 yıllık geçmişe sahip Cholula, Orta Amerika'nın Kolomb öncesi dönemine uzanan önemli yerleşimlerinden biri. Şehrin adı, Nahuatl dilinde "dövüş yeri" anlamına geliyor.

İspanyol işgalinin ardından farklı bir döneme giren kent, tarihi yapılarıyla öne çıktı. Cholula'daki Büyük Piramit ise insanlık tarihinin en büyük insan yapımı anıtlarından biri olarak biliniyor.

7. ERİHA / FİLİSTİN

Batı Şeria'da, Ürdün Nehri yakınlarında bulunan Eriha'nın tarihi yaklaşık 11 bin yıl öncesine kadar uzanıyor. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan bulgular, kentin dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olduğunu gösteriyor.

Kutsal kitaplarda Palmiye Ağaçları Şehri olarak anılan Eriha, 1517-1918 yılları arasında Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Kentin en dikkat çekici tarihi yapıları arasında Hişam Sarayı bulunuyor.

8. HALEP / SURİYE

Arkeolojik bulgulara göre yaklaşık 13 bin yıllık geçmişe sahip olabileceği düşünülen Halep, dünyanın en eski şehirlerinden biri olarak gösteriliyor.

Asya ile Akdeniz'i birbirine bağlayan İpek Yolu üzerinde bulunan kent, tarih boyunca önemli bir ticaret merkezi oldu. Osmanlı döneminde de dokumacılık ve ticaret alanında öne çıkan Halep; kervansarayları, hamamları, camileri, çarşıları ve tarihi kiliseleriyle dikkat çekiyor.

9. FİLİBE / BULGARİSTAN

Bulgaristan'ın ikinci büyük şehri Filibe'nin tarihi, arkeolojik bulgulara göre yaklaşık 4 bin yıl öncesine uzanıyor. Kent, adını Makedonya Kralı II. Filip'ten alıyor.

Tarih boyunca Traklar, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlıların hakimiyetine giren Filibe, 1885 yılında Bulgaristan'ın bir parçası oldu. Günümüzde ülkenin önemli ekonomi, eğitim ve kültür merkezlerinden biri olan kent, 2019 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçildi.

10. LUOYANG / ÇİN

Çin'in Henan eyaletinde bulunan Luoyang, yaklaşık 4 bin yıllık geçmişiyle ülkenin en eski tarihi şehirlerinden biri. Çin'in yedi tarihi başkentinden biri olarak kabul edilen kent, farklı hanedanlıklara ve imparatorluklara ev sahipliği yaptı.

Luoyang'ın en önemli tarihi değerleri arasında Longmen Mağaraları bulunuyor. Nehir kıyısındaki kayalıklara oyulan binlerce Buda heykeli ve mağara, 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.