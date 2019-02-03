Football Manager 2019'a göre Süper Lig'in en iyi devre arası transferleri

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 03.02.2019 09:58 | Son Güncelleme

Türkiye'de ara transfer dönemi oldukça hareketli geçti. İşte Football Manager 2019'a göre Süper Lig'in en iyi devre arası transferi...

Football Manager 2019'a göre Süper Lig'in en iyi devre arası transferleri

Football Manager 2019'a göre Süper Lig'in en iyi devre arası transferleri

30- Leonard Zuta - Konyaspor

30- Leonard Zuta - Konyaspor

29- Tobias Heintz - Kasımpaşa

29- Tobias Heintz - Kasımpaşa

28- Marcao - Galatasaray

28- Marcao - Galatasaray

27- Emre Taşdemir - Galatasaray

27- Emre Taşdemir - Galatasaray

26- Bruno Varela - Kasımpaşa

26- Bruno Varela - Kasımpaşa

25- Robinho - Başakşehir

25- Robinho - Başakşehir

24- Mustafa Akbaş - Yeni Malatyaspor

24- Mustafa Akbaş - Yeni Malatyaspor

23- Robin Yalçın - Yeni Malatyaspor

23- Robin Yalçın - Yeni Malatyaspor

22- Sadık Çiftpınar - Fenerbahçe

22- Sadık Çiftpınar - Fenerbahçe

21- Ozan Tufan - Alanyaspor

21- Ozan Tufan - Alanyaspor

20- Gabriel Obertan - Erzurumspor

20- Gabriel Obertan - Erzurumspor

19- Hector Canteros - Ankaragücü

19- Hector Canteros - Ankaragücü

18- Barış Alıcı - Yeni Malatyaspor

18- Barış Alıcı - Yeni Malatyaspor

17- Fedor Kudryashov - Başakşehir

17- Fedor Kudryashov - Başakşehir

16- Serdar Gürler - Göztepe

16- Serdar Gürler - Göztepe

15- Mbaye Diagne - Galatasaray

15- Mbaye Diagne - Galatasaray

14- Josef Sural - Alanyaspor

14- Josef Sural - Alanyaspor

13- Tolgay Arslan - Fenerbahçe

13- Tolgay Arslan - Fenerbahçe

12- Serdar Aziz - Fenerbahçe

12- Serdar Aziz - Fenerbahçe

11- Burak Yılmaz - Beşiktaş

11- Burak Yılmaz - Beşiktaş

10- Christian Luyindama - Galatasaray

10- Christian Luyindama - Galatasaray

9- Isimat-Mirin - Beşiktaş

9- Isimat-Mirin - Beşiktaş

8- Joel Obi - Alanyaspor

8- Joel Obi - Alanyaspor

7- Kostas Mitroglou - Galatasaray

7- Kostas Mitroglou - Galatasaray

6- Miha Zajc - Fenerbahçe

6- Miha Zajc - Fenerbahçe

5- Fousseini Diabate - Sivasspor

5- Fousseini Diabate - Sivasspor

4- Demba Ba - Başakşehir

4- Demba Ba - Başakşehir

3- Marlos Moreno - Sivasspor

3- Marlos Moreno - Sivasspor

2- Shinji Kagawa - Beşiktaş

2- Shinji Kagawa - Beşiktaş

1- Victor Moses - Fenerbahçe

1- Victor Moses - Fenerbahçe
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Anahtar Kelimeler:
FM 2019 Süper Lig

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sivasspor marlos moreno diye bir futbolcu almadı.
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