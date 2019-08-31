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Football Manager 2020 ön siparişte!

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TEKNOLOJİ  | 31.08.2019 07:44 | Son Güncelleme

Ülkemiz futbol denilince akan sular duruyor. Malum, ülkemizdeki genel kitlenin büyük bir bölümü, futbola ve takımlara özel bir ilgi duyuyor. Bu ilgi kimi zaman tarafları bir teknik direktör kadar bilgili yapabiliyor.

Football Manager 2020 ön siparişte!

Elbette gerçek hayatta önüne gelen herkesin teknik direktörlük yapma gibi bir şansı yok. Neyse ki taraftarlar oyunlar sayesinde bu heveslerini de az çok giderebiliyorlar.

Söz konusu futbol menajerliği oyunu olduğunda akla tek bir isim geliyor. Football Manager serisi. Uzun yıllardan beri Sega ve Sports Interactive ortaklığıyla geliştirilen seri, bir süre CM yani Championship Manager ismiyle karşımıza çıkmıştı. Sonrasında yaşanan isim krizi ile seri şimdiki haline büründü.

Sega ve Sports Interactive geçtiğimiz gün serinin yeni oyunu FM 2020’yi resmen duyurdu. Bu duyurunun hemen akabinde oyun Steam üzerinden ön siparişe sunuldu. Oyunun hali hazırdaki ön sipariş fiyatı 161.10 TL.

FM 2020 serinin önceki oyunları gibi PC odaklı bir oyun olmayacak. Çünkü Sega oyunun PC haricinde Google’ın yeni oyun servisi Stadia için de geleceğini açıkladı.

FM serisinin yeni oyunu önümüzdeki Kasım ayında raflardaki yerini almış olacak. Bu arada oyunu ön sipariş ile satın alanlar, FM 2020 Touch’a da ücretsiz olarak sahip olacak.

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Anahtar Kelimeler:
football manager 2020 sega

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