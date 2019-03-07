Mynet Trend

Forklift operatörü kadını böyle ezdi!

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 07.03.2019 16:41 | Son Güncelleme

Çin'de yaşanan korkunç kaza güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Çin’de bir forklift operatörü önünde yük olduğu için göremediği kadını altına aldı. Forkliftin ezdiği kadın ağır yaralandı.

PARTNEROnları böyle görenler şaşıp kalıyor! Bu maç çok başkaOnları böyle görenler şaşıp kalıyor! Bu maç çok başka
Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!
İlkokul öğrencisinden 40 bin yıllık çok ender keşif!İlkokul öğrencisinden 40 bin yıllık çok ender keşif!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Forklift operatörü kadın

En Çok Okunan Trend Haberler

O deprem uzmanı 'iki gün içinde' olacak dedi

O deprem uzmanı 'iki gün içinde' olacak dedi

Merakla bekleniyordu, görücüye çıktı! İşte özellikleri

Merakla bekleniyordu, görücüye çıktı! İşte özellikleri

Torununu çöpe atan anneanneden pes dedirten savunma: Üşümesin diye ağzını bağladım

Torununu çöpe atan anneanneden pes dedirten savunma: Üşümesin diye ağzını bağladım

Paylaşımı başını yaktı! Bu görüntüyü bir kez daha tekrarlarsa...

Paylaşımı başını yaktı! Bu görüntüyü bir kez daha tekrarlarsa...

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

İlkokul öğrencisinden 40 bin yıllık çok ender keşif!

İlkokul öğrencisinden 40 bin yıllık çok ender keşif!

Çaldığı paraları doldurduğu pantolonu düştü, paralar kaldırıma saçıldı

Çaldığı paraları pantolonuna doldurdu

Ünlü filmdeki fanteziye özendi, az kalsın canından oluyordu

Ünlü filmdeki fanteziye özendi, az kalsın canından oluyordu

Tüm deprem tahminleri tutuyor! O uzman 'iki gün içinde' olacak dedi

O deprem uzmanı 'iki gün içinde' olacak dedi

Bu okulda 'deniz kızı' yetiştiriyorlar!

Bu okulda 'deniz kızı' yetiştiriyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.