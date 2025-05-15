Format değişmişti, Süper Kupa'da eşleşmeler neredeyse belli oldu! O ihtimal gerçekleşti, 4'ncü kez karşılaşacaklar...

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmasının ardından gözler Süper Lig’e çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de şampiyon olması halinde yeni Süper Kupa formatındaki eşleşmeler netleşecek.

Yeni Süper Kupa formatına göre maçlar tarafsız sahada tek maç eleme usulüyle oynanacak. Yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile lig ikincisi karşılaşacak. Kazananlar finalde mücadele edecek.

GALATASARAY-TRABZONSPOR BİR KEZ DAHA

Buna göre Ziraat Türkiye Kupası finaliyle bu sezon 3'ncü kez karşılaşan Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Kupa finalinde bir kez daha karşı karşıya gelecek. İki ekip ocak ayında karşı karşıya gelmesi planlanırken, taraflar neredeyse aynı yıl içerisinde 4. kez karşı karşıya gelmiş olacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ...

Galatasaray’ın ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantilemesi ve Türkiye Kupası’nı kazanması nedeniyle, lig üçüncüsü Süper Kupa’ya katılacak son takımı belirleyecek.

2026 Ocak’ta oynanması planlanan Süper Kupa’da muhtemel eşleşmeler şöyle:

Galatasaray - Trabzonspor

Fenerbahçe - Süper Lig üçüncüsü

Mevcut lig sıralamasına göre Beşiktaş, sezonu üçüncü bitirirse Fenerbahçe’nin rakibi olacak.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE?

Takımlarımızın sezon öncesinde oynayacağı UEFA eleme müsabakaları da dikkate alınarak, müsabakaların 2026 Ocak ayında oynatılmasına karar verilmiştir. Kesin tarihler ve final merkezleri daha sonra ilan edilecektir.