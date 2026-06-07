Formda kalmak için yapıyordu hazine buldu: İpotek borcunu ödedi

İngiltere'de metal dedektörüyle hobi amaçlı define arayan iki arkadaşın yaptığı keşif, tarihçileri heyecanlandırdı. Somerset bölgesinde yaşayan kamyon şoförü Kevin Minto ve arkadaşı Phil Costello, çamurlu bir arazide yaptıkları araştırma sırasında antik Roma dönemine ait son derece değerli bir yüzük buldu.

Yetkililere teslim edilen ve "Ilminster Yüzüğü" olarak kayıtlara geçen tarihi eserin değerinin 75 bin sterlin (yaklaşık 4,6 milyon TL) olduğu açıklandı.

YAKLAŞIK 1.700 YILLIK TARİHE SAHİP

Uzmanların incelemesine göre 48 gram ağırlığındaki altın yüzük, milattan sonra yaklaşık 297 yılında üretildi. Yüzüğün üzerinde iki atlı bir savaş arabasını süren zafer tanrıçasını tasvir eden özel bir oyma taş bulunuyor.

Tarihi eser uzmanları, yüzüğün alışılmadık derecede büyük boyutlara sahip olduğunu ve son derece ince bir işçilikle hazırlandığını belirtti.

YÜKSEK RÜTBELİ BİR ROMALIYA AİT OLABİLİR

Araştırmacılar, yüzüğün sıradan bir kişiye ait olmadığını düşünüyor. Uzmanlara göre bu eşsiz eser, muhtemelen üst düzey bir Roma askeri komutanı ya da yüksek rütbeli bir devlet görevlisi tarafından kullanılıyordu.

Kevin Minto'nun bölgede yaptığı aramalarda yüzüğün yanı sıra başka tarihi eserler de bulduğu öğrenildi.

FORMDA KALMAK İÇİN YAPIYORDU

Formda kalmanın bir yolu olarak dedektifliğe başlayan 68 yaşındaki Minto, arazi sahibinin paranın yarısını aldığını söyledi. Minto, kendi payını, buluntuyu birlikte araştırdığı metal dedektörü kullanan bir arkadaşıyla paylaştı. Kazandığı para sayesinde ipotek borcunu ödeyebildi ve kamyon şoförlüğü yaptığı günleri haftada dört güne indirdi.

MÜZEDE SERGİLENECEK

İngiltere'deki Güney Batı Miras Vakfı, tarihi yüzüğü koleksiyonuna katmak için 75 bin sterlin ödeme yaptığını duyurdu. Vakıf, yüzüğün gelecekte ilkokul öğrencilerine gösterileceğini ve Roma tarihi hakkında eğitim çalışmalarında kullanılacağını açıkladı.

Vakfın kıdemli küratörü Amal Khreisheh, yüzüğün Avrupa'da bulunan benzer örneklerle kıyaslanabilecek kadar önemli olduğunu belirterek, "Ilminster Yüzüğü hem büyük hem de ağır. Ayrıntılı altın işlemeleri ve özenle işlenmiş oyma taşıyla son derece etkileyici bir eser. Bu özelliklerin bir araya gelmesi onu gerçekten olağanüstü kılıyor" ifadelerini kullandı.