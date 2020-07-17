SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Formula 1'de iki kişide koronavirüs tespit edildi

Formula 1'de iki kişide koronavirüs tespit edildi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.07.2020 19:40 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Macaristan'da düzenlenecek sezonun 3. yarışı öncesi iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Formula 1'de iki kişide koronavirüs tespit edildi

Organizasyondan yapılan açıklamada, 10-16 Temmuz tarihlerinde sürücüler, teknik ekip ve çalışanlara 4 bin 997 test yapıldığı, iki kişinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Kimlikleri açıklanmayan iki kişinin Avusturya'da düzenlenen ilk iki yarışa katılmadığı vurgulanan açıklamada, gereken tedbirlerin alındığı ve söz konusu kişilerin karantinaya alındığı belirtildi.

Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenirken salgın nedeniyle ancak bu ay başında düzenlenen Formula 1'in üçüncü ayağı, Macaristan'da bu hafta sonu koşulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Aziz Yıldırım'dan adliyede flaş tepki! "Mahkeme lan burası..."Aziz Yıldırım'dan adliyede flaş tepki! "Mahkeme lan burası..."
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı açıkladı

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı açıkladı

Ünlü basketçiyle aşk mı yaşıyor? Bu sefer tanga bikini altıyla yakalandı

Ünlü basketçiyle aşk mı yaşıyor? Bu sefer tanga bikini altıyla yakalandı

Yıldız futbolcu 29 yaşında futbolu bıraktı!

Yıldız futbolcu 29 yaşında futbolu bıraktı!

F.Bahçe'de imza an meselesi!

F.Bahçe'de imza an meselesi!

Transfer teklifine flaş yanıt verdi!

Transfer teklifine flaş yanıt verdi!

F.Bahçe'de şok kavga! "Hepiniz O.... Ç.....sunuz..."

F.Bahçe'de şok kavga! "Hepiniz O.... Ç.....sunuz..."

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ali Koç: Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Ali Koç: Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Ünlü sporcunun hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı...

Ünlü sporcunun hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Formula 1'de iki kişide koronavirüs tespit edildi

Formula 1'de koronavirüs şoku

Emily Applegate, NFL takımlarından Washington'da uğradıkları tacizi anlattı

Uğradıkları tacizi anlattı: ''Göğüslerin estetik mi?''

Aziz Yıldırım adliyede taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası

Aziz Yıldırım'dan adliyede flaş tepki! "Mahkeme lan burası..."

Wesley Sneijder'in en büyük hedefi 'Bir gün olacak' dediği Galatasaray teknik direktörlüğü

Wesley Sneijder'in en büyük hedefi 'Bir gün olacak' dediği Galatasaray teknik direktörlüğü

ABD Futbol Federasyonu Başkanı, kadın futbolculardan özür dileyerek istifa etti

ABD Futbol Federasyonu Başkanı, kadın futbolculardan özür dileyerek istifa etti

Koronavirüs (Covid-19): Daily Telegraph, UEFA'nın Salı günü EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesini oylamasının beklendiğini yazdı

Koronavirüs (Covid-19): Daily Telegraph, UEFA'nın Salı günü EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesini oylamasının beklendiğini yazdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.