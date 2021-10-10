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Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sonrası skandal görüntüler

10.10.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Formula 1 İstanbul Grand Prix'si nefesleri kesti! Tüm pilotların tamamladığı yarışı Bottas kazandı. Podyumun diğer isimleri ise Verstappen ile Perez oldu. Yarış sonrası bazı seyirciler çıkış kapısından çıkmak yerine tel örgüleri kırıp üstünden atlamayı tercih etti. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sonrası skandal görüntüler

Formula 1’in 16. yarışı olan İstanbul Grand Prix’si önceki yıllarda olduğu gibi heyecanlı ve çekişmeli yarışa sahne oldu. 1. sırada başlayan Mercedes pilotu Bottas, damalı bayrağı en önde gördü. Red Bull’dan Verstappen yarışı 2. sırada tamamlayıp, şampiyonluktaki rakibi Hamilton’ın genel sıralamada 6 puan farkla önüne geçti.

YARIŞ SONRASI SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Formula 1 yarışının bazı seyircileri, yarış bittikten sonra çıkış kapısından çıkmak yerine çevredeki telleri yıkarak çıkmaya çalıştı. O anlar başka bir seyirci tarafından kaydedildi. Kısa süre içinde sosyal medyada yayılan bu görüntü gündem oldu.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'te kazanan Bottas!Formula 1 Türkiye Grand Prix'te kazanan Bottas!

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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