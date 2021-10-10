Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sonrası skandal görüntüler

Formula 1’in 16. yarışı olan İstanbul Grand Prix’si önceki yıllarda olduğu gibi heyecanlı ve çekişmeli yarışa sahne oldu. 1. sırada başlayan Mercedes pilotu Bottas, damalı bayrağı en önde gördü. Red Bull’dan Verstappen yarışı 2. sırada tamamlayıp, şampiyonluktaki rakibi Hamilton’ın genel sıralamada 6 puan farkla önüne geçti.

YARIŞ SONRASI SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Formula 1 yarışının bazı seyircileri, yarış bittikten sonra çıkış kapısından çıkmak yerine çevredeki telleri yıkarak çıkmaya çalıştı. O anlar başka bir seyirci tarafından kaydedildi. Kısa süre içinde sosyal medyada yayılan bu görüntü gündem oldu.

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