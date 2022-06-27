Formunu korumak isteyenlere özel dünya tatlısı tarifi! Şekersiz dünya tatlısı nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri...

Yaz aylarının gelmesiyle beraber pek çok vatandaş tatlı isteğine son vermek istiyor. Ancak tatlı yememek yerine hafif tatlılardan tercih etmek de seçenekler arasında yer alıyor. Biz de kalorisi az ve gluten içermeyen tatlı tariflerinden olan dünya tatlısı tarifini sizler için derledik.

DÜNYA TATLISI MALZEMELERİ NELER?

5 yemek kaşığı badem unu

4 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

25 adet kuru kayısı

10 yemek kaşığı su

DÜNYA TATLISI TARİFİ!

Dünya tatlısı yapımına başlarken ilk olarak kuru kayısıları yarım saat yumuşayana dek suyun içerisinde bekletmelisiniz. Bekletmiş olduğunuz sudan on yemek kaşığı almalısınız. Malzemeler arasında yer alan kayısıları pürüzsüz olana dek blenderdan geçirmelisiniz.

Şimdi üzerine unu ve fıstık ezmesini de ilave edin. Daha sonra karışımı iyice karıştırmalısınız. Artık yuvarlak toplar yapma zamanı geldi. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak minik minik toplar haline getirmelisiniz.

Glutensiz ve kalorisiz tatlınızı yaparken üzerine fıstık, kakao ekleyebilir veya topları toz Antep fıstığına bulayarak servise hazır hale getirebilirsiniz. Dünya tatlısınız hazır. Afiyet olsun!

